3. November 2018, 18:55 Uhr Internationaler Fußball Real beendet Sieglos-Serie

Real Madrid gewinnt unter Interimstrainer Solari 2:0 gegen Valladolid.

Leicester City siegt in einem emotionalen Spiel nach dem Tod von Klubbesitzer Srivaddhanaprabha.

Thomas Tuchel gewinnt in Frankreich weiterhin jedes Spiel.

Spanien

Champions-League-Sieger Real Madrid hat nach zuvor fünf sieglosen Spielen nacheinander in der spanischen Fußball-Liga wieder ein Erfolg gefeiert. Der kriselnde Rekordmeister von Interimstrainer Santiago Solari setzte sich am Samstag gegen Real Valladolid mit 2:0 (0:0) durch und hält nach dem fünften Sieg am elften Spieltag zumindest den Kontakt zur Spitzengruppe. Die Tore für die Königlichen gegen den Aufsteiger erzielten Kiko Olivas (83.) mit einem Eigentor und Sergio Ramos (88.) per Foulelfmeter. Bereits am Nachmittag war Atlético Madrid, Borussia Dortmunds nächster Champions-League-Gegner, bei CD Leganes nicht über ein 1:1 (0:0) hinausgekommen. Madrids französischer Weltmeister Antoine Griezmann hatte den Europa-League-Sieger in der 69. Minute in Führung gebracht. Guido Carrillo (82.) traf für die Gastgeber zum Ausgleich. In der Königsklassen-Gruppe A empfängt Atlético den BVB am Dienstag (21.00 Uhr). Das Hinspiel hatte Dortmund 4:0 gewonnen.

England

Eine Woche nach dem tragischen Unfalltod des Klubeigentümers Vichai Srivaddhanaprabha hat Leicester City in der englischen Premier League einen Sieg gefeiert. Der Ex-Meister kam bei Cardiff City zu einem 1:0 (0:0)-Erfolg und schob sich mit 16 Punkten ins Tabellenmittelfeld. Demarai Gray (55.) erzielte den Treffer der Gäste. "Das Ergebnis ist nicht von Bedeutung. Viel wichtiger ist, dass sie ihr Bestes geben, um damit unseren Klubbesitzer zu ehren", hatte Teammanager Claude Puel vor der Begegnung erklärt. Srivaddhanaprabha war am vergangenen Samstag bei einem Hubschrauberabsturz nach Leicesters Heimspiel gegen West Ham United gestorben. Die mehrtägige Trauerfeier für den thailändischen Geschäftsmann begann am Samstag in einem Tempel in Bangkok.

Manchester United hat derweil dank Joker Marcus Rashford einen knappen Sieg beim AFC Bournemouth gefeiert. Der eingewechselte Nationalspieler traf in der Nachspielzeit (90.+2) zum 2:1 (1:1)-Erfolg des englischen Fußball-Rekordmeisters. Mit 20 Punkten zog die Mannschaft von Teammanager Jose Mourinho mit Bournemouth gleich. Callum Wilson (11.) brachte die Gastgeber in Führung, Anthony Martial (35.) glich für den ehemaligen Champions-League-Sieger aus. Rashford sicherte dann die drei Punkte.

Frankreich

Mit Torwart-Ikone Gianluigi Buffon hat Paris Saint- Germain in der französischen Fußball-Meisterschaft den zwölften Sieg im zwölften Spiel gefeiert. Die Mannschaft von Trainer Thomas Tuchel setzte sich am Freitagabend im Top-Duell der Ligue 1 mit 2:1 (0:0) gegen OSC Lille durch und bleibt verlustpunktfrei an der Tabellenspitze. Paris hat bereits elf Punkte Vorsprung auf Verfolger Lille. Die Treffer für den souveränen Spitzenreiter erzielten im Prinzenpark die Superstars Kylian Mbappé (70. Minute) und der Brasilianer Neymar (84.).

Die deutschen Nationalspieler Julian Draxler und Thilo Kehrer standen in der Startelf. Nach einem Handspiel von Kehrer in der Nachspielzeit konnte Nicolas Pepe per Strafstoß noch auf 1:2 verkürzen (90.+3).