Türkei statt Tribüne, Leihe statt Rekordverkauf: Der nigerianische Stürmer Victor Osimhen ist nach langem Hin und Her bis zum Saisonende bei Galatasaray Istanbul gelandet. Die SSC Neapel spart damit immerhin das opulente Jahresgehalt des 25-Jährigen von rund zehn Millionen Euro netto ein.

Osimhen, einer der überragenden Spieler bei Napolis Meisterschaft 2023, hatte zuletzt vehement auf einen Wechsel gedrängt. Doch sowohl ein Transfer zum FC Chelsea als auch zu Al-Ahli in Saudi-Arabien zerschlugen sich. Danach hatte Trainer Antonio Conte erklärt, auf Osimhen auf absehbare Zeit verzichten zu wollen.

Für die Mittelstürmer-Position hatte Napoli in der vergangenen Woche den Belgier Romelu Lukaku verpflichtet. Ein Wechsel in die Türkei, wo das Transferfenster erst am 13. September schließt, war eine der wenigen Optionen für Osimhen, um nicht zumindest bis Januar auf der Tribüne sitzen zu müssen.

Bei Galatasaray trifft er unter anderem auf Mauro Icardi und Dries Mertens sowie die einstigen Bundesligaspieler Michy Batshuayi, Kerem Demirbay und Kaan Ayhan. Am Istanbuler Flughafen wurde Osimhen am Dienstag von zahlreichen Gala-Fans begeistert empfangen.