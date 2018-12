22. Dezember 2018, 15:31 Uhr Internationaler Fußball Özil zaubert, Aubameyang trifft

Der FC Arsenal gewinnt gegen den FC Burnley. Mesut Özil steht wieder in der Startelf und überzeugt. Pierre-Emerick Aubameyang trifft doppelt.

Jürgen Klopp und der FC Liverpool gewinnen gegen Wolverhampton und sichern sich die Tabllenführung vor Weihnachten.

Der FC Arsenal hat nach seinem Ligapokal-Aus in der englischen Fußball-Meisterschaft wieder gewonnen. Drei Tage nach dem K.o. im kleinen Pokal-Wettbewerb gegen Tottenham Hotspur siegten die Gunners mit Ex-Nationalspieler Mesut Özil und Bayer Leverkusens Ex-Torhüter Bernd Leno in der Anfangsformation gegen Abstiegskandidat FC Burnley 3:1 (1:0) und zogen damit vorübergehend mit dem Tabellenvierten FC Chelsea gleich.

Matchwinner der Gastgeber war der frühere Bundesliga-Torschützenkönig Pierre-Emerick Aubameyang. Der ehemalige Stürmerstar von Borussia Dortmund sorgte durch seinen vierten Saisondoppelpack (14. und 48.) praktisch im Alleingang für Arsenals elften Saisonerfolg. Özil initiierte das 1:0 mit einem schönen Lupfer. Nachdem der Ex-Nationalspieler zuletzt von Trainer Unai Emery nicht berücksichtigt wurde und die Zeitung Times über eine mögliche Ausleihe im Winter berichtete, stand Özil an diesem Samstag wieder in der Startelf und lieferte eine überzeugende Leistung.

Neben Aubameyang, für den nunmehr zwölf Saisontore zu Buche stehen, traf nach Burnleys zwischenzeitlichem Anschlusstor außerdem der Nigerianer Alex Iwobi in der Nachspielzeit (90.+1) nach einem abgeblockten Schuss von Özil.

Liverpool überzeugt

Jürgen Klopp bleibt mit dem FC Liverpool ungeschlagener Tabellenführer in der englischen Premier League. Der Spitzenreiter setzte sich am Freitagabend gegen Aufsteiger Wolverhampton Wanderers mit 2:0 (1:0) durch und feierte am 18. Spieltag bereits den 15. Saisonsieg. Die Treffer für die überlegenen Reds beim bisherigen Überraschungsteam der Saison erzielten Mohamed Salah (18. Minute) und Virgil van Dijk (68). Liverpool ist am zweiten Weihnachtsfeiertag (Mittwoch, 16 Uhr) im Heimspiel gegen Newcastle United wieder gefordert.