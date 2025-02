Der zum FC Santos zurückgekehrte Brasilianer Neymar hat bei seinem ersten Einsatz über 90 Minuten die Fans in seiner Heimat begeistert. Mit einer direkt verwandelten Ecke trug der 33-Jährige zum 3:0-Auswärtssieg seines Teams bei Inter de Limeira bei. Nach dem Kunstschuss setzte sich Neymar auf eine Werbebande und ließ sich vom ganzen Stadion feiern. Zudem zog er mit den Vorlagen für die beiden anderen Santos-Treffer durch Tiquinho Soares (9./32.) die Führungsrolle an sich. Santos ist damit für das Viertelfinale der regionalen Paulista-Meisterschaft qualifiziert und vermied eine einmonatige Spielpause, da Brasiliens Serie A erst am letzten März-Wochenende beginnt.