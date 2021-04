Der FC Barcelona sich in Spanien den ersten Fußball-Titel der Saison geholt. Angeführt von Lionel Messi besiegte der Tabellendritte der Primera Division am Samstag in Sevilla im Finale der Copa del Rey Athletic Bilbao mit 4:0 (0:0). Antoine Griezmann (60.), Frenkie de Jong (63.) und Messi (68./72.) mit einem Doppelpack stellten binnen zwölf Minuten den insgesamt 31. Erfolg in dem Pokalwettbewerb sicher. Für Bilbao war es bereits die zweite Niederlage im Endspiel der Copa del Rey binnen zwei Wochen. Vor 14 Tagen hatte der Tabellenelfte das wegen der Corona-Pandemie verlegte Finale der Saison 2019/2020 mit 0:1 gegen Real Sociedad San Sebastian verloren.

Farke und Norwich zurück in der Premier League

Norwich City mit dem deutschen Teammanager Daniel Farke kehrt nur ein Jahr nach dem Abstieg in die Premier League zurück. Der Zweitliga-Spitzenreiter profitierte am Samstag von den Patzern der Konkurrenten Swansea City (2:2 gegen Wycombe) und FC Brentford (0:0 gegen Millwall) und steht bereits vor seinem Heimspiel am Abend (21.00 Uhr) gegen den AFC Bournemouth als Aufsteiger in die englische Eliteklasse fest. Mit zuletzt elf Siegen in 13 Spielen legten die Canaries den Grundstein.

Seit Mitte November stand die Farke-Elf nur einmal nicht an der Tabellenspitze, beim 7:0 (5:0) gegen Huddersfield Town feierte der Klub sogar den höchsten Erfolg seit fast 70 Jahren. Ihren Anteil am Aufstieg haben auch die Deutschen Christoph Zimmermann, Lukas Rupp, Marco Stiepermann und Moritz Leitner. Leitner kam bisher jedoch nicht zum Einsatz.

Dämpfer für Mourinho

Teammanager Jose Mourinho hat mit Tottenham Hotspur in der englischen Premier League das erhoffte Erfolgserlebnis verpasst. Beim FC Everton kamen die Londoner am Freitagabend nur zu einem 2:2 (1:1) und konnten im Kampf um die Champions-League-Plätze gegen den Verfolger keinen Boden gutmachen. Der Rückstand des Tabellensiebten auf Rang vier beträgt fünf Punkte.

Harry Kane (27.) hatte Tottenham zunächst in Führung gebracht, ehe Gylfi Sigurdsson (31.) per Foulelfmeter ausglich. Der Isländer (62.) traf nach dem Seitenwechsel erneut für die Toffees, dann antwortete Kane (68.) mit seinem 21. Saisontreffer. Die Spurs warten in der Meisterschaft nun seit drei Spielen auf einen Sieg. In der Europa League war das Mourinho-Team im Achtelfinale gegen Dinamo Zagreb ausgeschieden.