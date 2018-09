29. September 2018, 15:46 Uhr Internationaler Fußball Manchester United verliert erneut

Nach dem Pokalaus bei Derby Counts unterliegt Manchester United in der Liga West Ham mit 1:3. Der Druck auf José Mourinho wächst.

England

Rekordmeister Manchester United kommt in der englischen Premier League nicht in Schwung. Vier Tage nach dem peinlichen Pokal-Aus gegen den Zweitligisten Derby County verlor die Mannschaft von Teammanager Jose Mourinho zum Auftakt des siebten Spieltages 1:3 (0:2) bei West Ham United. Nach dem erneuten Rückschlag wächst der Druck auf den 55 Jahre alten Mourinho. Die Tabellenspitze verliert ManUnited allmählich aus den Augen. West Ham befreite sich zumindest vorübergehend aus dem Tabellenkeller. Die Tore für die Londoner erzielten Felipe Anderson (5.) sowie die früheren Bundesliga-Profis Andrej Jarmolenko (43.) und Marko Arnautovic (74.). Zwischenzeitlich hatte Marcus Rashford zum Anschluss getroffen (71.).

Japan

Weltmeister Lukas Podolski hat die fünfte Niederlage nacheinander für Vissel Kobe in der japanischen Fußball-Meisterschaft nicht verhindern können. Das Team mit dem Ex-Nationalspieler kassierte am Samstag daheim gegen die Kashima Antlers eine herbe 0:5 (0:2)-Pleite, nachdem es zuletzt bereits ein 0:4 bei den Urawa Red Diamonds gegeben hatte. Leo Silva (30.) und Daigo Nishi (40.) trafen schon in der ersten Halbzeit für die Gäste. Yuma Suzuki (56.), Serginho (75.) und Takeshi Kanamori (90.+1) schraubten das Ergebnis nach der Pause noch in die Höhe. In der Tabelle bleibt Vissel Kobe trotz des erneuten Debakels im Mittelfeld.