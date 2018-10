6. Oktober 2018, 21:50 Uhr Internationaler Fußball Manchester United gelingt Aufholjagd gegen Newcastle

Das Team von José Mourinho liegt 0:2 zurück - und gewinnt am Ende doch noch. Real Madrid schwächelt auch in der Liga.

Der englische Fußball-Rekordmeister Manchester United hat nach einer Aufholjagd gegen Newcastle United einen ersten Schritt aus der Krise getan. Die Mannschaft des zuletzt schwer angezählten Trainers José Mourinho gewann am Samstag gegen Newcastle United nach zwischenzeitlichem 0:2-Rückstand noch mit 3:2 (0:2). Joker Alexis Sanchez erzielte in der 90. Minute den Siegtreffer im Old Trafford. Juan Mata (70.) und Anthony Martial (76.) hatten zuvor ausgeglichen, nachdem Kenedy (7.) und Yoshinori Muto (10.) Newcastle früh in Führung geschossen hatten. In der Tabelle der Premier League verbesserte sich Man United auf den achten Platz.

Real Madrid patzt erneut

Real Madrid und der deutsche Fußball-Nationalspieler Toni Kroos stecken nach einer historischen Auswärtsniederlage in der Krise. Der Champions-League-Sieger verlor am Samstag bei CD Alaves 0:1 und kassierte erstmals seit 1931 eine Niederlage im Mendizorroza Stadion. Manu Garcia sorgte mit seinem Tor in der Nachspielzeit (90.+5) für den Sieg des Außenseiters. Real ist wettbewerbsübergreifend nun seit vier Spielen ohne Erfolg und ohne eigenen Treffer.

Ronaldo trifft bei Juventus' Sieg gegen Udinese Calcio

Cristiano Ronaldo hat beim Auswärtssieg von Juventus Turin gegen Udinese Calcio sein viertes Saisontor erzielt. Der Portugiese traf am Samstagabend beim 2:0 (2:0) in der 37. Minute zum Endstand. Rodrigo Bentancur hatte den italienischen Fußball-Meister vier Minuten zuvor in Führung geschossen. Nach dem Ronaldo-Treffer waren Applaus und Buhrufe von den Fans zu hören. Der 33 Jahre alte ehemalige Weltfußballer bejubelte sein Tor vor einer TV-Kamera mit einem Luftsprung.

Die Amerikanerin Kathryn Mayorga wirft Ronaldo vor, sie 2009 vergewaltigt zu haben. Ihr Anwalt hat bei einem Distriktgericht in Las Vegas eine Zivilklage gegen den Profi eingereicht. Ronaldo selbst wies die Anschuldigungen am Mittwoch via Twitter zurück.

In der Serie A gewann Juve auch sein achtes Ligaspiel dieser Saison und festigte vor der Länderspielpause die Tabellenführung mit 24 Punkten. Verfolger SSC Neapel (15 Punkte) spielt am Sonntag bei Sassuolo Calcio um den Ex-Frankfurter Kevin-Prince Boateng.