Der FC Liverpool hat seine Tabellenführung mit einem 3:0 (2:0)-Erfolg beim AFC Bournemouth ausgebaut. Das Team von Trainer Jürgen Klopp feierte am Samstag beim Tabellen-15. der Premier League seinen 15. Saisonsieg. Die Treffer für die Reds erzielten Alex Oxlade-Chamberlain (35. Minute), Naby Keita (44.) und Stürmer Mohamed Salah (54.).

Das Klopp-Team hat jetzt sogar 14 Punkte Vorsprung auf Manchester City, weil der Titelverteidiger am Abend das Derby gegen Manchester United mit 1:2 (0:2) verlor. Marcus Rashford per Foulelfmeter (23.) und Anthony Martial (29.) stellten die Weichen früh auf Sieg. Vor dem zweiten Treffer hatte Rashford noch mit einem sehenswerten Schlenzer die Latte getroffen. Nach der Pause kam City mit voller Wucht. Aber der Anschlusstreffer der Citizens durch Nicolas Otamendi (85.) wiederum viel zu spät. Manchester City ist mit nunmehr 32 Punkten Tabellendritter der Premier League. Ex-Meister Leicester City (35), der am Sonntag bei Aston Villa spielt, liegt vorerst elf Zähler zurück.

Tottenham Hotspur, das am Mittwoch in der Champions League beim FC Bayern spielt, zeigte sich in starker Form. Gegen den FC Burnley siegte das Team von Trainer José Mourinho mit 5:0 (3:0). Torjäger Harry Kane schoss gleich zwei Tore (4./54.), auch Lucas Moura (9.), Son Heung-Min (32.) und Moussa Sissoko (74.) trafen für Tottenham.

La Liga: Real schnappt sich die Tabellenspitze

Spaniens Fußball-Rekordmeister Real Madrid hat mit einem 2:0 (1:0)-Heimsieg gegen Espanyol Barcelona die Tabellenführung in der ersten spanischen Liga übernommen. Die Tore am Samstag erzielten Raphaël Varane (37. Minute) und Karim Benzema (79. Minute). Ab der 83. Minute spielten die Königlichen in Unterzahl, nachdem Ferland Mendy Gelb-Rot sah. 2014-Weltmeister Toni Kroos wurde in der 71. Minute ausgewechselt, für ihn kam Luka Modric.

Mit dem Sieg liegt Real nun wieder vor dem FC Barcelona. Die beiden Teams liefern sich derzeit ein Kopf-an-Kopf-Rennen an der Spitze der Primera Division. Die Katalanen können aber mit einem Sieg am Samstagabend gegen RCD Mallorca auf 34 Punkte gleichziehen und durch das bessere Torverhältnis den ersten Tabellenplatz zurückerobern. Madrid gab sich während des Spiels umweltbewusst und spielte in Grün statt im für Heimspiele üblichen weißen Trikot. Mit der Initiative wollten die Königlichen ihre Unterstützung für die Weltklimakonferenz kundtun, die derzeit in der spanischen Hauptstadt stattfindet.

Serie A: Inter Mailand spielt nur unentschieden

Tabellenführer Inter Mailand hat in der italienischen Serie A Punkte abgegeben. Die Nerazzurri kamen am Freitagabend gegen AS Rom nicht über ein 0:0 hinaus und könnten am Wochenende von Verfolger Juventus Turin von der Spitzenposition verdrängt werden. Der Club von Sami Khedira und Emre Can spielt am Samstagabend (20.45 Uhr) bei Lazio Rom. Die Partie in Mailand war im Vorfeld von erneuten Diskussionen über das gravierende Rassismus-Problem im italienischen Fußball überschattet worden.

Auslöser war die Titelseite der Tageszeitung Corriere dello Sport, die die beiden dunkelhäutigen Spieler Romelu Lukaku (Inter) und Chris Smalling (Rom) mit der Schlagzeile "Black Friday" ("Schwarzer Freitag") zeigte. Das Blatt steht seit der Veröffentlichung massiv in der Kritik. Auch Lukaku und Smalling, die am Freitagabend beide in der Startelf standen, hatten sich vor dem Spiel geäußert. Es sei die "dümmste Überschrift, die ich in meiner Karriere je gesehen habe", hatte Inter-Stürmer Lukaku bei Instagram geschrieben. Smalling twitterte, das Titelblatt der Zeitung sei "falsch und höchst taktlos".

Ligue 1: Paris siegt nach Rückstand

Frankreichs Fußballmeister Paris Saint-Germain hat einen Rückstand gedreht und durch späte Tore innerhalb von sieben Minuten noch einen 3:1 (0:1)-Sieg bei Montpellier HSC gefeiert. Der Brasilianer Neymar (74. Minute), Torjäger Kylian Mbappé (76.) und Mauro Icardi (81.) sorgten am Samstagabend dafür, dass die Mannschaft von Trainer Thomas Tuchel als Tabellenführer vorerst acht Punkte vor Verfolger Olympique Marseille (31) liegt.

Nach einem Eigentor des Argentiniers Leandro Paredes (41. Minute), der den Ball mit der Hand unglücklich ablenkte, lagen die Gäste zurück, hatten dann aber die besseren Chancen. Den Ausgleich erzielte Neymar mit einem Traum-Freistoß aus 23 Metern. Nach einem Foul an dem Brasilianer sah Pedro Mendes (Montpellier) die Gelb-Rote Karte (72.). Der deutsche Nationalspieler Julian Draxler saß nur auf der Bank.