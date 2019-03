3. März 2019, 19:19 Uhr Internationaler Fußball Liverpool und Klopp büßen Tabellenführung ein

Der FC Arsenal und Tottenham Hotspur trennen sich im Nord-London-Derby remis.

Der AC Mailand rückt in Italien auf Rang drei vor.

Lukas Podolski feiert in Japan dank David Villa seinen ersten Saisonsieg.

Der internationale Fußball in der Übersicht

England

Der FC Liverpool hat im Meisterrennen einen Rückschlag kassiert und die Tabellenführung wieder eingebüßt. Die Mannschaft von Teammanager Jürgen Klopp kam am 29. Spieltag im Stadtderby beim FC Everton nicht über ein 0:0 hinaus und musste Titelverteidiger Manchester City vorbeiziehen lassen. Das Team von Pep Guardiola hatte bereits am Samstag 1:0 (0:0) beim AFC Bournemouth gewonnen und liegt mit 71 Punkten nun einen Zähler vor Liverpool.

Der FC Chelsea feierte unterdessen einen wichtigen Pflichtsieg im Kampf um den Einzug in die Champions League. Die Blues, bei denen Torhüter Kepa Arrizabalaga nach seiner Denkpause in die Startelf zurückkehrte, gewannen beim Vorletzten FC Fulham 2:1 (2:1) und hielten als Tabellensechster den Anschluss an die besten Vier. Der Rückstand auf den Vierten Manchester United beträgt zwei Punkte. Fulhams Interimstrainer Scott Parker, der den entlassenen Claudio Ranieri beerbte, startete mit einer Niederlage in die Mission Klassenerhalt. 2014er-Weltmeister Andre Schürrle fehlte krankheitsbedingt. Ebenfalls eine Niederlage zum Einstand kassierte Brendan Rodgers als Teammanager von Leicester City. Die Foxes verloren beim FC Watford 1:2 (0:1). Rodgers war zu Wochenbeginn vom schottischen Meister Celtic Glasgow nach Leicester gewechselt.

Im Liverpooler Stadtderby taten sich die Reds lange schwer, Chancen gegen die defensiv starken Toffees herauszuspielen. Die beste Möglichkeit vergab Fabinho (69.), der freistehend in letzter Sekunde am Abschluss gehindert wurde.

Borussia Dortmunds Champions-League-Gegner Tottenham Hotspur hat drei Tage vor dem Rückspiel im Achtelfinale eine Niederlage im brisanten Nord-London-Derby knapp abwenden können. Gegen den FC Arsenal kamen die Spurs am Samstag im Wembley-Stadion zu einem 1:1 (0:1). Am Dienstag geht Tottenham mit einem 3:0-Vorsprung aus dem Hinspiel in das Königsklassen-Duell mit dem BVB.

Manchester United zog durch ein 3:2 (0:1) gegen den FC Southampton an Arsenal vorbei. In der unterhaltsamen Partie im Old Trafford gingen die Gäste durch Yan Valery (26.) in Führung. Nachdem Andreas Pereira (53.) und Romelu Lukaku (59.) die Partie für Rekordmeister Man United gedreht hatten, traf James Ward-Prowse (75.) zum Ausgleich für Southampton, bevor Romelu Lukaku (88.) mit seinem zweiten Treffer für die Entscheidung sorgte. In der Nachspielzeit hielt Southamptons Keeper Angus Gunn noch einen Strafstoß von Paul Pogba (90.+5).

Italien

Ex-Champions-League-Sieger AC Mailand ist auf den dritten Platz der italienischen Serie A vorgerückt. Die Rossoneri siegten am Samstag gegen Sassuolo Calcio 1:0 (1:0) und schoben sich mit 48 Punkten an Stadtrivale Inter (47) vorbei. Einen Rückschlag musste Champions-League-Achtelfinalist AS Rom mit dem klaren 0:3 (0:1) im Stadtderby bei Lazio einstecken. Die Roma liegt mit 44 Zählern auf Platz fünf. Milan profitierte beim Sieg von einem Eigentor von Pol Lirola (35.). Für Lazio schossen Felipe Caicedo (12.), Ex-Dortmund-Stürmer Ciro Immobile (73.) und Danilo Cataldi (89.) den Sieg heraus.

Japan

Vissel Kobe ist in der japanischen Fußball-Liga am zweiten Spieltag der erste Sieg gelungen. Die Mannschaft mit dem ehemaligen deutschen Nationalspieler Lukas Podolski setzte sich am Samstag mit 1:0 (0:0) gegen FC Sagan Tosu durch. Den Treffer erzielte der Spanier David Villa (54.) vor 25 172 Zuschauern. Der frühere spanische Nationalspieler war vor Saisonbeginn vom FC New York City nach Japan gewechselt. Kobe steht mit drei Punkten auf Rang neun der 18 Teams umfassenden Liga. Tosu ist Schlusslicht.