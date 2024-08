Der Vater des spanischen Fußball-Europameisters Lamine Yamal ist Medienberichten zufolge niedergestochen worden. Er wurde am Mittwochabend in der Stadt Mataró, rund 30 Kilometer nordöstlich von Barcelona, angegriffen, wie die Zeitung La Vanguardia unter Berufung auf die Polizei und andere spanische Medien meldete. Der Mann erlitt demnach zwei Stichwunden in den Unterleib und wurde in ernstem Zustand in ein Krankenhaus gebracht. Sein Zustand sei aber stabil, Lebensgefahr bestehe nicht. Offizielle Bestätigungen für den Vorfall gab es zunächst nicht.