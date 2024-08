Große Überraschung auf dem Trainermarkt: Der langjährige Bundesligatrainer Bruno Labbadia, 58, übernimmt die nigerianische Nationalmannschaft. Dies gab der nationale Fußball -Verband NFF bekannt. Labbadia ist bereits der sechste Deutsche in diesem Amt. In der Vergangenheit hatten der frühere Bundestrainer Berti Vogts (2007/08) und Gernot Rohr (2016 bis 2021) die Super Eagles betreut, in den 1970er und 80er-Jahren waren Karl-Heinz Marotzke, Gottlieb Göller und Manfred Hoener Nigeria-Trainer.

Labbadia beginnt sein neues Amt bereits am 7. September mit einem Qualifikationsspiel für den Afrika-Cup – gegen das von Gernot Rohr gecoachte Benin. Wichtigstes Ziel dürfte für Labbadia aber die Teilnahme an der WM 2026 sein. In der Qualifikationsgruppe liegt Nigeria, der Zweite des diesjährigen Afrika-Cups, nach vier Spielen auf dem vorletzten Tabellenplatz, nur die Gruppensieger qualifizieren sich direkt für die WM. Aufgrund der zuletzt mäßigen Ergebnisse ist Labbadia in diesem Jahr nach Jose Peseiro und Finidi George bereits der dritte Nigeria-Coach

Für Labbadia wird es die erste Auslandserfahrung als Trainer sowie die Premiere als Nationalcoach sein. In der Vergangenheit war der frühere Bundesligastürmer ausschließlich bei Klubs tätig, einen Namen machte er sich vor allem durch Rettungsmissionen im Abstiegskampf bei Vereinen wie dem Hamburger SV, dem VfL Wolfsburg, Hertha BSC oder VfB Stuttgart. Seit seinem Abschied in Stuttgart im April 2023 war Labbadia ohne Job.

Nun bleiben ihm nur zwölf Tage Zeit, um seine neue Mannschaft mit den beiden Topstürmern Victor Boniface ( Bayer Leverkusen) und Victor Osimhen (SSC Neapel) auf das erste Pflichtspiel gegen Benin vorzubereiten. Kurz danach geht es auswärts gegen Ruanda. Labbadia soll die Super Eagles wieder fliegen lassen.