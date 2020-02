Zwei Trainer in England mit Bundesliga-Erfahrung: Jürgen Klopp (l.) und Ralph Hasenhüttl.

In der englischen Premier League hat Trainer Jürgen Klopp mit dem FC Liverpool einen souveränen 4:0-Sieg (0:0) gegen den FC Southampton von Ex-Leipzig-Coach Ralph Hasenhüttl eingefahren. in Leicester hatte zuvor der deutsche Nationalspieler Antonio Rüdiger gegen City zweimal getroffen, kam mit dem FC Chelsea jedoch nicht über ein 2:2 (0:0) hinaus.

Spitzenreiter FC Liverpool marschiert nach dem Sieg weiter mit Riesenschritten in Richtung der ersten Fußballmeisterschaft seit 30 Jahren. Durch den 13. Heimsieg der Saison hat Liverpool nun 73 Punkte auf dem Konto. Alex Oxlade-Chamberlain (47. Minute), Jordan Henderson (60.) und zweimal Mohamed Salah (72./90.) schossen in Anfield die Tore für die in dieser Saison weiterhin ungeschlagenen Reds.

Dank Rüdiger hat der FC Chelsea im Auswärtsspiel bei Leicester City ein Unentschieden geholt. Beim 2:2 (0:0) traf der deutsche Fußball-Nationalspieler erst zur Führung (46. Minute) und später zum Ausgleich (71.) für die Blues, die in der Premier-League-Tabelle als Vierter direkt hinter den Foxes auf Platz 3 liegen. Harvey Barnes (54.) mit einem Traumtor und Ben Chilwell (64.) hatten die Partie zwischenzeitlich gedreht.

Real gewinn Stadtderby

Spaniens Rekordmeister Real Madrid hat mit einem Sieg im Stadtderby gegen Atlético Madrid seine Tabellenführung in der Primera División gefestigt. Die Königlichen setzten sich am Samstag dank des Treffers von Stürmer Karim Benzema in der 56. Minute mit 1:0 (0:0) durch. Nach dem 14. Saisonerfolg hat Real sechs Punkte Vorsprung auf den Erzrivalen FC Barcelona. Der Meister kann am Sonntag zum Abschluss des 22. Spieltages mit einem Heimsieg gegen UD Levante aber wieder auf drei Punkte heranrücken.

Nach einer Gedenkminute für den tödlich verunglückten Basketballstar Kobe Bryant dominierte Real die Anfangsphase mit viel Druck. Verteidiger Sergio Ramos hatte in den ersten zehn Minuten zwei Chancen - es waren aber die einzigen für Real in der ersten Halbzeit. Atlético kam dann besser ins Spiel, doch Vitolo (18. Minute) scheiterte an Keeper Thibaut Courtois, Angel Correa (23.) traf nur den Pfosten.

Reals Mittelfeldspieler Toni Kroos wurde in der Halbzeit ausgewechselt, für den deutschen Nationalspieler kam Vinicius Junior. Der 19-Jährige leitete die Führung mit einem Pass auf Ferland Mendy ein, der wiederum mit einem Querpass Benzema perfekt bediente. Der Treffer stärkte Real, das nun die Partie im Griff hatte. Atlético fiel offensiv nichts Konstruktives ein und verlor verdient.

Siebenmal Gelb, zweimal Rot

Paris Saint-Germain hat in der Ligue 1 mit einem 5:0 (3:0)-Heimsieg gegen Montpellier HSC die Tabellenführung auf zunächst 13 Punkte ausgebaut. Für das Team von Trainer Thomas Tuchel trafen am Samstag Pablo Sarabia (8.), Angel di Maria (41.), Daniel Congré durch ein Eigentor (44.), Kylian Mbappé (58.) und Layvin Kurzawa (65.). Der brasilianische Stürmer Neymar ging nach zuletzt sieben Ligaspielen, in denen er stets getroffen hatte, dagegen leer aus.

Montpellier verlor nach 17 Spielminuten HSC-Keeper Dimitry Bertaud durch eine rote Karte, nachdem er außerhalb des Strafraums mit der Hand zum Ball gegangen war. Gegen zehn Spieler hatte der Ligaprimus aus Paris leichtes Spiel. Insgesamt zeigte Schiedsrichter Jérôme Brisard in der intensiv geführten Partie siebenmal Gelb und zweimal Rot. Kurz vor Schluss verlor Montpellier auch noch Stürmer Joris Chotard, der mit Gelb-Rot den Platz verlassen musste.

Titelverteidiger Paris führt die französische Fußball-Meisterschaft unangefochten an. Der Tabellen-Zweite Olympique Marseille kann am Sonntag mit einem Sieg bei Girondins Bordeaux den Abstand auf zehn Punkte verkürzen.