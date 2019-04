20. April 2019, 21:05 Uhr Internationaler Fußball Juventus gewinnt die achte Meisterschaft nacheinander

Die Turiner sichern sich den Titel mit einem 2:1 gegen Florenz. Manchester City gelingt ein Sieg gegen Tottenham.

Italien

Juventus Turin ist zum achten Mal nacheinander italienischer Fußball-Meister. Vier Tage nach dem Viertelfinal-Aus in der Champions League sicherte sich das Team um Superstar Cristiano Ronaldo am Samstag durch das 2:1 (1:0) gegen AC Florenz vorzeitig den Titel. Bei noch fünf ausstehenden Spieltagen können die Turiner von ihrem härtesten Verfolger SSC Neapel nicht mehr eingeholt werden. Insgesamt ist es der 35. Meister-Titel in der Juve-Geschichte.

Gegen Florenz mussten die Gastgeber aber früh einen ersten Schreck hinnehmen. Nikola Milenkovic brachte die Gäste in der sechsten Minute in Front. Dem Brasilianer Alex Sandro (37.) gelang noch vor der Pause der Ausgleich. Ein Eigentor von AC-Verteidiger German Pezzella (53.) nach einer scharfen Eingabe von Ronaldo sorgte für die Entscheidung.

Für den Portugiesen Ronaldo, der im vergangenen Sommer von Real Madrid nach Turin gewechselt war, ist es der erste Titel in Italien. Auch der deutsche Nationalspieler Emre Can wurde nach seinem Wechsel vom FC Liverpool zum ersten Mal italienischer Meister. Der verletzte Weltmeister Sami Khedira feierte bereits vier Meistertitel mit Turin.

England

Drei Tage nach dem dramatischen Champions-League-Aus gegen Tottenham hat Manchester City das Punktspiel gegen die Spurs mit 1:0 (1:0) gewonnen. Damit verdrängte die Mannschaft von Pep Guardiola zumindest vorübergehend Jürgen Klopps FC Liverpool von der Spitze der englischen Premier League. Den Treffer für den Titelverteidiger erzielte am Samstag Phil Foden per Kopfball (5. Minute).

Am Mittwoch waren die Citizens trotz eines 4:3-Siegs im Viertelfinale der Champions League an den Spurs gescheitert. In der Nachspielzeit war den Gastgebern ein Treffer wegen Abseitsstellung aberkannt worden.

Die Liverpooler, die jetzt einen Punkt hinter dem Spitzenreiter liegen, treten am Sonntag (17.00 Uhr) in Cardiff an. Das Guardiola-Team hat noch das Nachholspiel beim Stadtrivalen Manchester United am Dienstag (21.00 Uhr) vor sich. Vier Spieltage stehen noch aus.

Japan

Die Talfahrt des früheren Fußball-Weltmeisters Lukas Podolski (33) und seines Klubs Vissel Kobe geht auch unter dem neuen Trainer Takayuki Yoshida weiter. Im ersten Spiel nach der Entlassung des Spaniers Juan Manuel Lillo unterlag Kobe am achten Spieltag der J-League bei den Urawa Red Diamonds mit 0:1 (0:1). Nach der dritten Niederlage in Serie nistet sich Vissel im Tabellenmittelfeld ein. Podolski, der seine Kapitänsbinde nach der Entlassung Lillos abgelegt hatte, wurde nach 71 Minuten ausgewechselt. Das Tor des Tages erzielte Shinzo Koroki per Strafstoß nach neun Minuten. Yoshida (42) war bereits von August 2017 bis September 2018 mit mäßigem Erfolg Vissel-Trainer.