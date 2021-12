Inter Mailand und der dänische Fußballer Christian Eriksen, 29, haben ihren Vertrag aufgelöst, wie der Klub am Freitag bestätigte. Eriksen war am 12. Juni während der EM-Partie Dänemarks gegen Finnland zusammengebrochen, hatte einen Herzstillstand erlitten und musste wiederbelebt werden. Weil ihm danach ein Defibrillator eingesetzt wurde, darf er laut Reglement in Italien keinen Profisport mehr betreiben.