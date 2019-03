17. März 2019, 06:46 Uhr Internationaler Fußball Guardiola im Glück, ManUnited raus

Im englischen Pokal gibt es eine Überraschung. Bei Real Madrid gelingt das Comeback von Trainer Zidane.

Schalke-Peiniger Manchester City darf dank der Treffsicherheit seines argentinischen Torjägers Sergio Agüero weiter von seinem ersten Triple im englischen Fußball träumen. Der Tabellenführer der Premier League erreichte durch ein mühevolles 3:2 (0:2) bei Zweitligist Swansea City erstmals seit 2017 wieder das Halbfinale im FA-Cup. Ausgeschieden ist hingegen Citys Stadtrivale Manchester United. Die Red Devils unterlagen beim Ligakonkurrenten Wolverhampton Wanderers 1:2 (0:0) und müssen auch die letzte nationale Titelchance begraben. Dem Team von Interimsmanager Ole Gunnar Solskjaer, dessen Verbleib über das Saisonende hinaus weiter unklar ist, bleibt somit noch die Chance auf den Gewinn der Champions League. Dort trifft United im Viertelfinale auf den FC Barcelona.

Matt Grimes per Foulelfmeter (20.) und Bersant Celina (29.) hatten Swansea zunächst von der ersten Halbfinalteilnahme im ältesten Pokalwettbewerb der Welt träumen lassen. Bernardo Silva (69.) brachte die Gäste Mitte der zweiten Hälfte wieder ins Spiel, ehe der in der 63. Minute eingewechselte Edeljoker Agüero (79.) per Elfmeter zunächst am Innenpfosten scheiterte. Der Ball sprang anschließend Swansea-Torwart Kristoffer Nordfeldt in den Rücken und von da ins Tor. Per Kopfball bewahrte Agüero dann kurz vor Schluss (89.) den Favoriten vor einer Blamage. In Wolverhampton sorgten Raul Jimenez (70.) und Diogo Jota (76.) für den ersten Halbfinaleinzug der Wolves seit 21 Jahren. United präsentierte sich trotz hochkarätiger Aufstellung mit Stars wie Paul Pogba und Marcus Rashford über weite Strecken ungefährlich. Pokal-Torwart Sergio Romero rettete mehrfach glänzend. Rashfords Anschlusstreffer (90.+5) kam viel zu spät.

Auch Manchester City enttäuschte trotz des Sieges über weite Strecken des Spiels. Das Team um die beiden deutschen Nationalspieler Leroy Sane, der in der 57. Minute ausgewechselt wurde, und Ilkay Gündogan hatte dem Premier-League-Absteiger lange Zeit wenig entgegenzusetzen. Der englische Meister hatte Ende Februar das Ligapokalfinale gegen den FC Chelsea im Elfmeterschießen für sich entschieden. Am vergangenen Dienstag hatte ManCity den deutschen Vizemeister Schalke im Achtelfinal-Rückspiel der Champions League mit 7:0 gedemütigt. Im Viertelfinale der Königsklasse trifft die Mannschaft von Teammanager Pep Guardiola auf Ligarivale Tottenham Hotspur.

Spanien

Real Madrid hat beim Comeback von Trainer Zinedine Zidane einen Pflichtsieg eingefahren. Gegen die abstiegsbedrohten Gäste von Celta Vigo baute der Erfolgscoach das Team der Königlichen auf mehreren Positionen um und lag mit seinen Personalentscheidungen richtig. Isco, der erstmals seit Oktober in der Startelf stand, erzielte in der 62. Minute den Führungstreffer. Gareth Bale, dem Vernehmen nach kein Lieblingsspieler von Zidane, markierte in der 80. Minute den 2:0 (0:0)-Endstand. Der deutsche Ex-Weltmeister Toni Kroos absolvierte im Mittelfeld die komplette Spielzeit.

Real festigte damit in der spanischen Primera Division den dritten Platz, hat aber bei einem Spiel mehr immer noch neun Zähler Rückstand auf Spitzenreiter FC Barcelona. Zidane war am Montag als Nachfolger von Santiago Solari auf den Trainerposten zurückgekehrt. Im Mai hatte er nach dem dritten Titel in Serie in der Champions League seinen Rücktritt erklärt. Damals hatte er von "natürlichen Abnutzungserscheinungen" gesprochen. In der Champions League und dem spanischen Pokal ist Real bereits ausgeschieden.