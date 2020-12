Meldungen im Überblick

Juventus Turin hat in der italienischen Serie A nach sechs Siegen und sechs Unentschieden seine erste Niederlage kassiert. Der Rekordmeister unterlag AC Florenz mit dem ehemaligen Münchner Franck Ribery im eigenen Stadion mit 0:3 (0:1). Die Treffer für die Fiorentina erzielten Dusan Vlahovic (3.), Alex Sandro (76., Eigentor) und Martin Caceres (81.). Juve spielte nach dem Platzverweis gegen Juan Cuadrado (18.) lange in Unterzahl.

Nach 13 Spielen liegt Juve mit lediglich 24 Punkten weiter auf dem vierten Platz, bereits sieben Zähler hinter Tabellenführer AC Mailand. Wenige Stunden vor dem Anpfiff wurde das als gewonnen gewertete Spiel gegen den SSC Neapel neu angesetzt. Das höchste Sportgericht Italiens gab dem Einspruch Neapels statt. Vor der für den 4. Oktober angesetzten Begegnung waren zwei Spieler aus dem Kader des zweimaligen Meisters positiv auf COVID-19 getestet worden. Daraufhin untersagten die örtlichen Gesundheitsbehörden dem Team die Reise nach Turin, ein Antrag auf Verlegung wurde abgewiesen.

Atlético baut Tabellenführung aus

Spitzenreiter Atletico Madrid hat in der spanischen La Liga seine Tabellenführung ausgebaut. Das Team von Trainer Diego Simeone gewann das Topspiel bei Real Sociedad San Sebastian 2:0 (0:0). Es trafen Mario Hermoso (49.) und Marcos Llorente (74.). Atletico führt mit 32 Punkten nach 13 Spielen vor dem Titelverteidiger und Lokalrivalen Real Madrid (29/14) sowie San Sebastian (26/16) die Tabelle

ManCity fertigt Arsenal ab

Titelverteidiger Manchester City hat das Halbfinale im englischen Fußball-Ligapokal erreicht. Beim kriselnden FC Arsenal gewann das Team von Trainer Pep Guardiola am Dienstag mit 4:1 (1:1) und kann auf den vierten Cup-Gewinn in Serie hoffen. Gabriel Jesus (3. Minute), Riyad Mahrez (55.), Phil Foden (59.) und Aymeric Laporte (73.) trafen für die Citizens. Alexandre Lacazette erzielte für die in der Premier League auf Platz 15 abgestürzten Gunners den zwischenzeitlichen Ausgleich. Während bei Arsenal Torhüter Bernd Leno pausierte, spielte Shkodran Mustafi über 90 Minuten. Ilkay Gündogan kam für City nicht zum Einsatz. Auch Zweitligist FC Brentford steht in der Runde der letzten Vier. Gegen Premier-League-Club Newcastle United gewann der Außenseiter durch einen Treffer von Josh Dasilva mit 1:0 (66.).