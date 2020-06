Fußball, England: Der sechsmalige Nationaltorhüter Bernd Leno hat sich am vergangenen Samstag doch nicht schwerer verletzt. Der frühere Leverkusener erlitt eine Bänderdehnung im rechten Knie und fällt für vier bis sechs Wochen aus. Das teilte sein Club FC Arsenal am Dienstag auf seiner Homepage mit. Leno hatte die Verletzung bei der 1:2-Niederlage der Londoner bei Brighton & Hove Albion erlitten. Er war mit einer Trage vom Platz gebracht worden. Zunächst war sogar ein Kreuzbandriss befürchtet worden. Ob Leno in dieser Saison noch einmal zum Einsatz kommt, ist aber fraglich. Arsenal liegt aktuell auf Platz zehn der englischen Premier League.

Basketball, NBA: Nationalspieler Isaiah Hartenstein wird nicht länger für den NBA-Club Houston Rockets auflaufen. Die Texaner trennten sich laut einer Vereinsmitteilung von Dienstag (Ortszeit) von dem 22 Jahre alten Center, um David Nwaba zu verpflichten. Hartenstein kann nun von anderen Teams unter Vertrag genommen werden. Seitdem die Rockets den früheren Spieler der Artland Dragons bei der Talenteziehung Draft 2017 ausgewählt hatten und er ein Jahr später sein NBA-Debüt gab, stand er 51-mal in der nordamerikanischen Profiliga auf dem Parkett. "Ich werde immer Liebe für das H haben", schrieb Hartenstein auf Instagram an Houston gerichtet. Die NBA hatte ihre Saison wegen des Coronavirus unterbrechen müssen und will die Spielzeit Ende Juli auf dem Gelände von Disney World mit 22 Mannschaften fortsetzen.

Fußball, Spanien: Der FC Barcelona hat gerade noch einen weiteren Rückschlag in der spanischen Fußball-Meisterschaft abgewendet. Die Katalanen mühten sich am Dienstag zu einem 1:0 (0:0) gegen Athletic Bilbao und übernahmen damit wieder die Tabellenführung. Allerdings kann Rivale Real Madrid mit einem Sieg am Mittwoch gegen RCD Mallorca wieder vorbeiziehen. Der Ex-Schalker Ivan Rakitic erzielte in der 71. Minute den Siegtreffer für Barca, das zuletzt schon Punkte in Sevilla liegen gelassen hatte. Der deutsche Nationalkeeper Marc-André ter Stegen stand wie gewohnt zwischen den Pfosten.