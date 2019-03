2. März 2019, 16:01 Uhr Internationaler Fußball Aubameyang vergibt den Sieg im Derby

Der FC Arsenal und Tottenham Hotspur trennen sich im Nord-London-Derby remis.

Lukas Podolski feiert in Japan dank David Villa seinen ersten Saisonsieg.

Der internationale Fußball in der Übersicht

England

Tottenham Hotspur hat drei Tage vor dem Rückspiel im Champions-League-Achtelfinale bei Borussia Dortmund eine Niederlage im brisanten Nord-London-Derby gerade so abwenden können. Gegen den FC Arsenal kamen die Spurs am Samstag im Wembley-Stadion zu einem 1:1 (0:1). Am Dienstag geht Tottenham mit einem 3:0-Vorsprung aus dem Hinspiel in das Königsklassen-Duell mit dem BVB.

Der Waliser Aaron Ramsey (16. Minute) hatte am Samstag den Führungstreffer für die Gäste erzielt. Englands Starstürmer Harry Kane (74.) besorgte per Strafstoß den Ausgleich für Tottenham. Spurs-Keeper Hugo Lloris hielt in der Nachspielzeit (90.+1) einen Foulelfmeter des früheren Dortmunders Pierre-Emerick Aubameyang. Kurz vor dem Abpfiff sah Arsenal-Profi Lucas Torreira nach hartem Einsteigen die rote Karte.

Tottenham hielt nach zuletzt zwei Liga-Niederlagen den Lokalrivalen im Rennen um einen Champions-League-Platz auf Distanz. Die Spurs bleiben mit vier Punkten Vorsprung auf Arsenal Dritter.

Kurz vor der Halbzeitpause hatte der frühere Leverkusener Keeper Bernd Leno mit zwei überragenden Paraden für Arsenal den Ausgleich verhindert. Der ehemalige deutsche Fußball-Nationalspieler Mesut Özil saß zunächst auf der Bank und wurde knapp 20 Minuten vor Ende der regulären Spielzeit eingewechselt.

Japan

Vissel Kobe ist in der japanischen Fußball-Liga am zweiten Spieltag der erste Sieg gelungen. Die Mannschaft mit dem ehemaligen deutschen Nationalspieler Lukas Podolski setzte sich am Samstag mit 1:0 (0:0) gegen FC Sagan Tosu durch. Den Treffer erzielte der Spanier David Villa (54.) vor 25 172 Zuschauern. Der frühere spanische Nationalspieler war vor Saisonbeginn vom FC New York City nach Japan gewechselt. Kobe steht mit drei Punkten auf Rang neun der 18 Teams umfassenden Liga. Tosu ist Schlusslicht.