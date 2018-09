2. September 2018, 16:44 Uhr Internationaler Fußball Arsenal gewinnt mit Özil gegen Cardiff

Mesut Özil steht beim FC Arsenal wieder in der Startelf und erlebt einen 3:2-Sieg gegen Aufsteiger Cardiff City.

Celtic Glasgow gewinnt das Stadtderby gegen die Rangers mit 1:0.

Der FC Arsenal hat in der englischen Premier League den zweiten Sieg unter seinem neuen Coach Unai Emery gefeiert. Mit dem ehemaligen deutschen Nationalspieler Mesut Özil, der in die Startelf zurückkehrte, setzten sich die Gunners am Sonntag mit 3:2 (1:1) beim Aufsteiger Cardiff City durch.

Der deutsche Abwehrspieler Shkodran Mustafi (11. Minute), der frühere Dortmunder Pierre-Emerick Aubameyang (62.) und Alexandre Lacazette (81.) erzielten die Tore für die Londoner. Victor Camarasa (45.+2) und Danny Ward (70.) trafen im Cardiff City Stadium zweimal zum zwischenzeitlichen Ausgleich für die Gastgeber. Zuvor hatte Aufsteiger Cardiff in drei Ligaspielen kein einziges Tor erzielt.

Özil hatte vor einer Woche bei Arsenals 3:1-Heimsieg gegen West Ham United überraschend nicht mal im Kader gestanden. Britische Medien hatten daraufhin über einen angeblichen Streit mit Trainer Emery berichtet. Der Coach dementierte die Spekulationen jedoch und betonte, Özil habe krankheitsbedingt gefehlt.

Celtic gewinnt Derby gegen die Rangers

Trainer Steven Gerrard hat mit den Glasgow Rangers im Stadtderby gegen Rivale Celtic Glasgow seine erste Liganiederlage kassiert. Die Rangers unterlagen am Sonntag im als Old Firm bekannten Lokalderby mit 0:1 (0:0) bei Celtic und Gerrards früherem Coach Brendan Rodgers. Die beiden kennen sich aus gemeinsamen Zeiten beim FC Liverpool, wo Gerrard nach dem Ende seiner Fußball-Karriere 2015 auch als Nachwuchscoach gearbeitet hatte, bevor er die Rangers übernahm.

Olivier Ntcham (62. Minute) erzielte den einzigen Treffer für Celtic, das in der Europa-League-Gruppenphase auch Gegner von RB Leipzig ist. Der schottische Serienmeister ist mit drei Siegen aus vier Spielen Tabellenzweiter in der schottischen Premiership. Celtic steht mit fünf Zählern aus vier Spielen im Mittelfeld der Tabelle.