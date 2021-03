Gegen Tottenham dreht die Mannschaft einen Rückstand. In Italien baut Inter Mailand seinen Vorsprung aus. In den Niederlanden erleidet Mario Götze einen Rückschlag.

Tottenham Hotspur hat in der englischen Fußball-Meisterschaft den Sprung auf einen Europa-League-Platz verpasst. Das Team von Trainer Jose Mourinho verlor am Sonntag das London-Duell beim FC Arsenal mit 1:2 (1:1). Erik Lamela (33.) hatte die Spurs in Führung gebracht, musste in der 76. Minute aber mit Gelb-Rot vom Feld.

Zuvor hatten Martin Ödegaard (44.) und Alexandre Lacezette (64.) per Foulelfmeter das Spiel für die Gastgeber gedreht. Während Arsenal trotz des Erfolges Zehnter bleibt, verpasste es Tottenham Hotspur, sich auf Platz fünf zu verbessern.

Italien: Inter baut seinen Vorsprung aus

Inter Mailand hat seinen Vorsprung in der italienischen Serie A weiter ausgebaut. In einem Spiel auf dürftigem Niveau rettete der argentinische Stürmer Lautaro Martinez am Sonntag mit seinem Treffer fünf Minuten vor dem Ende den mühevollen 2:1 (0:0)-Erfolg des Spitzenreiters der höchsten italienischen Fußball-Liga beim Tabellen-18. FC Turin. Es war der achte Sieg in Serie für Inter.

Für die Führung hatte der diesmal unauffällig spielende Torjäger Romelu Lukaku mit einem verwandelten Foulelfmeter nach 62 Minuten gesorgt. Es war das 19. Saisontor des Belgiers. Doch nur acht Minuten später glich Antonio Sanabria nach einer Ecke der Turiner zum 1:1 aus (70.). Damit beträgt der Vorsprung von Inter auf den Stadtrivalen AC Mailand, der am späten Abend den SSC Neapel empfängt, nun zwischenzeitlich neun Punkte.

Niederlande: Rückschlag für Götze

Mario Götze hat mit der PSV Eindhoven im Rennen um die niederländische Fußball-Meisterschaft Punkte liegen gelassen. Gegen Feyenoord Rotterdam musste sich der Tabellenzweite der Eredivisie mit einem 1:1 (1:1) zufrieden geben. Spitzenreiter Ajax Amsterdam vergrößerte gut zwei Stunden später durch ein 2:0 (2:0) bei PEC Zwolle seinen Vorsprung auf acht Punkte. Götze leistete die Vorarbeit zum Ausgleich der Mannschaft von Trainer Roger Schmidt durch Donyell Malen (38.). Steven Berghuis (15.) hatte Feyenoord früh in Führung gebracht.