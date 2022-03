Meldungen in der Übersicht

Internationaler Fußball, Premier League: Teammanager Frank Lampard hat den Premier-League-Sieg seines FC Everton teuer bezahlt. "Ich habe mir beim Jubeln die Hand gebrochen", sagte der 43-Jährige nach dem 1:0-Last-Minute-Sieg gegen Newcastle United: "Es ist ein bisschen wund und ein bisschen wackelig, aber das ist mir egal." Lampard hat sich die Verletzung offenbar bar beim Feiern von Alex Iwobis spätem Siegtreffer (90.+9) trotz Unterzahl zugezogen.

Zuvor war es in der Partie bereits zu einer kuriosen Spielunterbrechung gekommen. Ein Zuschauer hatte sich mit einem Kabelbinder um den Hals am Torpfosten festgebunden und musste von mehreren Ordnern mit einem Bolzenschneider "befreit" werden, ehe er vom Feld getragen werden konnte. Der junge Mann trug dabei ein orangefarbenes T-Shirt mit der Aufschrift "Just Stop Oil", einer Kampagnengruppe, die sich dafür einsetzt, die Erforschung fossiler Brennstoffe in Großbritannien zu stoppen. Nach einer knapp zehnminütigen Unterbrechung wurde das Nachholspiel dann doch fortgesetzt.

Russland, Fifa: Russlands Fußball-Nationalteam bleibt von den Playoffs für die WM in Katar ausgeschlossen. Der Internationale Sportgerichtshof Cas lehnte am Freitag den Einspruch der Russen gegen die Entscheidung des Weltverbands Fifa ab, das Team wegen des Krieges in der Ukraine nicht zu den Qualifikationsspielen zuzulassen. Am 24. März sollte Russland gegen Polen im Playoff zur WM in Katar spielen.

Nach dem Willen der Fifa zieht die polnische Auswahl stattdessen ohne Spiel in die zweite Playoff-Phase ein. Dort trifft das Team um Bayern-Stürmer Robert Lewandowski am 29. März auf den Sieger der Partie zwischen Schweden und Tschechien und spielt um das WM-Ticket.

Bereits am Dienstag hatten die Cas-Richter entschieden, dass russische Teams auch weiterhin nicht an den europäischen Wettbewerben teilnehmen dürfen. Der russische Verband (RFU) hatte beim Cas in Lausanne Einspruch gegen die Entscheidungen der Fifa und der Europäischen Fußball-Union Uefa eingelegt. Die Verbände hatten beschlossen, Russland wegen der Invasion in die Ukraine aus allen Wettbewerben zu verbannen.

Dieser Ausschluss bleibt nach der Cas-Entscheidung nun vorerst bestehen. Das Verfahren des Sportgerichtshofes dazu läuft aber weiter, eine Anhörung ist nach Cas-Angaben vom Freitag bislang noch nicht terminiert. Russlands Verband hatte die Sanktionen Anfang März als "ausdrücklich diskriminierend" bezeichnet und sportjuristische Schritte angekündigt. Ziel der Berufung war die Wiedereingliederung aller Herren- und Frauenteams in die Turniere - unter anderem die Qualifikation zur Weltmeisterschaft in Katar - sowie Schadenersatz, hatte der russische Verband mitgeteilt.

Radsport, Eisschnelllauf: Das niederländische Rad-Profiteam Jumbo-Visma möchte den schwedischen Eisschnelllauf-Olympiasieger und Weltmeister Nils van der Poel verpflichten. Van der Poel hatte am vergangenen Samstag in Heerenveen nach dem Weltcupfinale seine aktive Karriere für beendet erklärt. Zu van der Poels Trainingsprogramm gehörten extrem lange Radtouren.

"Sportdirektor Merijn Zeeman ist offen für ein Gespräch mit van der Poel, um eine mögliche Zusammenarbeit auszuloten. Wir haben aber weder mit ihm noch mit seinem Management bisher einen Kontakt herstellen können", sagte ein Jumbo-Visma-Sprecher.