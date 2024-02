Das Online-Sportmagazin The Athletic ist nicht bekannt für die Verbreitung von Schwindel und Gerüchten, eigene Neuigkeiten haben in der Regel verifizierte Grundlagen. Als das angloamerikanische Portal am Montag meldete, der FC Bayern wolle Xabi Alonso, 42, zum Nachfolger Thomas Tuchels machen, falls dieser im Sommer das Engagement beenden werde, durften sich die Leverkusener Verantwortlichen gewarnt fühlen. Der Verbreitungsweg über ein seriöses Medium ließe sich als Beleg werten, dass die Sache ernst sein könnte. Denn es wäre diplomatisch heikel und sportlich mit dem Blick auf den Faktor Fairplay mindestens zweifelhaft, wenn die Bayern geradewegs auf den Trainer des Konkurrenten zugingen, der sie gerade vom Thron des Dauermeisters zu stoßen droht.

Allerdings hatte man auf der Leverkusener Geschäftsstelle zunächst gar keine Zeit für die heiße Nachricht - man befasste sich gerade noch mit einer Geschichte aus England, die von einer deutschen Nachrichtenagentur aufgegriffen wurde: Der FC Liverpool wolle im Sommer nicht nur Alonso holen, sondern auch den Bayer-Sportchef Simon Rolfes. Da stellte sich die Frage: Darf's noch ein bisschen mehr sein? Von Angeboten für die örtlichen Wahrzeichen Bayer-Kreuz und Wasserturm war zwar noch nicht die Rede, das könnte aber womöglich passieren, wenn der Pegel der Gerüchte zum Leverkusener Personal weiterhin steigt.

Über Xabi Alonsos Karriere entscheidet niemand anders als Xabi Alonso - oder seine Familie

Doch weder die eine noch die andere Veröffentlichung rief im Haus besondere Beunruhigung hervor. Nicht weil es sowieso ständig Gerüchte um das Interesse anderer Klubs an Alonso gibt, und schon gar nicht, weil man es für abwegig hielte, dass die Bayern Verbindung zum Trainer oder seinem baskischen Manager aufnehmen könnten. Sondern weil sich Bayer 04 zurzeit für stark genug hält, um bessere Argumente zu bieten als der FC Bayern.

Das Selbstbewusstsein hat auch mit der Tabellenführung und acht Punkten Vorsprung auf die potenziellen Vize-Münchner zu tun, vor allem aber beruht es auf der Überzeugung, dass im Klub auf sehr hohem Niveau gearbeitet wird. Führung, Organisation, Finanzen, Sport, Transfergeschäfte, Spielerkader: So gut wie heute waren die Verhältnisse bei Bayer 04 selten zuvor geordnet. Dass dies auch auf den FC Bayern in der gegenwärtigen Verfassung zutrifft, würden wohl selbst die Leute beim FC Bayern nicht behaupten.

Allerdings wissen die Leverkusener, dass über Xabi Alonsos Trainerkarriere vor allem Xabi Alonso entscheidet. Respektive die Familie Alonso, die sich in Düsseldorf niedergelassen hat und dort angeblich sehr wohl fühlt. Die drei Kinder gehen in die Internationale Schule, Sohn Jontxu hat sich dem TSV Meerbusch angeschlossen.

Auch vor diesem Hintergrund ist man bei Bayer 04 zuversichtlich, dass der Trainer seine Ausbildung in Leverkusen in der nächsten Saison fortsetzen möchte, und dass eher Real Madrid nach der Ära Carlo Ancelotti sein nächstes Ziel ist anstatt München oder Liverpool im kommenden Sommer. Nicht nur der Klub hat in den 16 Monaten der Zusammenarbeit von Alonso profitiert, dies gilt auch umgekehrt. Bayer hat dem Trainer Vertrauen gegeben und Wünsche erfüllt, daraus ist ein Tabellenführer mit begeisterndem Spielstil und ein Team mit Perspektive entstanden, an dessen Verstärkung die Einkaufsabteilung bereits arbeitet. Der Trainer ist in die Planungen involviert. Der vor der Saison bis 2026 fortgeschriebene Vertrag bietet zwar keine Garantie auf Alonsos Bleiben, er ist aber auch mehr als eine unverbindliche Absichtserklärung. So wie sich Xabi Alonso seit seiner Ankunft präsentiert, passt es offenkundig auch nicht zu seinem Verständnis von Verantwortung, mitten in der Entwicklung seiner Mannschaft zum Ligakonkurrenten zu wechseln. Selbst wenn es dabei um den FC Bayern ginge, für den er drei Jahre gespielt hat.

Hansi Flick? Sebastian Hoeneß? Ein Ausländer? Erste Kandidaten werden genannt

Aus Münchner Sicht würde der Spanier bestens in die Phantasie eines grundlegenden Umbruchs im Profikader passen. Sie werden sich aber sicherlich nicht darauf verlassen, dass sie Alonsos Ja-Wort schon erhalten werden. Angeblich existiert zwar noch keine heimliche Besetzungsliste, doch ein paar Namen sind in der jüngsten Zeit schon gehandelt worden. Genannt wurde zum Beispiel der Vorgänger von Tuchels Vorgänger, Hansi Flick, 58. Dieser holt neuerdings Ratschläge des berüchtigten Agenten Pini Zahavi, 80, ein, was zweierlei signalisiert: Er hat internationale Ambitionen, und seine Dienste sind teuer. Flick wäre aber auch mit Blick auf sein vor zwei Jahren aufgelöstes Engagement eine wunderliche Lösung. Sebastian Hoeneß, 41, der andere große Trainer-Aufsteiger der Bundesliga-Saison, stünde schon eher für den Neuanfang. Doch auch hier stellte sich die Stilfrage: Weil Hoeneß beim VfB Stuttgart unter Vertrag steht, auch ein Team aus der Tabellennachbarschaft. Und weil es ja auch ein seltsamer Neuanfang wäre, wenn es so aussieht, als würde die Trainerfrage des FC Bayern am Küchentisch der Familie Hoeneß geklärt.