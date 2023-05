Von Oliver Meiler, Rom

Mailand ist zurück, überraschend sogar für die Mailänder, die sich sonst von sich selbst nicht so leicht überraschen lassen. "Euroderby" nennen sie das, was nun über ihre Stadt kommt: Milan gegen Inter im Halbfinale der Champions League. Das gab es schon einmal, ist lange her, 2003. Mailand ist endlich mal wieder eine prominente Bühne des europäischen Fußballs, wie sich das gehört. Nach Durchhängern sind beide Vereine auch wieder richtig gut in Form. Ein würdiger Aushang, volles Haus, Rekordeinnahmen.