Von Thomas Hürner

Ein Bonmot des Schriftstellers Tomasi de Lampedusa besagt, dass sich in Italien alles ändert, nur damit alles beim Alten bleibt. Das klingt kryptisch, entbehrt aber nicht einer gewissen Logik, in der Politik wie auch im Calcio. Im Grunde ist das südlich der Alpen ja fast dasselbe, Politik und Fußball: Ein manchmal irres, zynisches Schauspiel, in dem höchstens die Protagonisten wechseln, aber niemals die Dramaturgie.

Entsprechend verlief auch das altehrwürdige Derby della Madonnina, benannt nach der Madonnenstatue hoch oben auf dem Mailänder Dom. Inter triumphierte am Sonntag mit 3:0 über die Stadtrivalin Milan, doch so eine Stadtmeisterschaft wird auch auf anderen Ebenen ausgetragen: Bereits Stunden vor dem Anpfiff zogen die Anhänger beider Klubs in Heerscharen vor dem San Siro auf, mit Fahnen, Pyro und Wucht in den Kehlen - kollektive Ekstase vor verriegelten Türen, Speichelflug inklusive, auch das ist in diesen Zeiten ein ganz normales Derby in Italien.

Milan hatte offiziell Heimrecht genossen, vor 80 000 leeren Plätzen konnte von einem Heimvorteil aber nicht die Rede sein. Zu trist war das Ambiente, zu gewaltig die Dominanz des Gegners. "Übermacht Inter", titelte die Gazzetta dello Sport, unter den schwarz-blauen Lettern ein Bild von "Lu La" in Scharfschützenpose.

"Lu La", das ist das Akronym für die Angreifer Romelu Lukaku und Lautaro Martinez, die hervorstechendsten Solisten in der geölten Balleroberungsmaschinerie von Inter. Zwischen den beiden kracht es schon mal, sie können ihren Ehrgeiz und so manche Eitelkeit nicht immer kanalisieren. Vollblutstürmer eben, Hitzköpfe. Eigentlich verstehen sie sich aber blendend, im Derby gab es den nächsten Beweis für diese symbiotische Fußballerbeziehung. Schon nach fünf Minuten flankte der baumlange Lukaku punktgenau auf Martinez, der per Kopf zum 1:0 traf.

Inter, wo einst die Defensivtaktik des Catenaccio kultiviert wurde, überließ dem Rivalen in der Folge den Ball und besann sich aufs Verteidigen und Kontern. Ein Spielstil, der auf den ersten Blick simpel erscheinen mag, in dieser akribischen Aufführung aber ein Gesamtkunstwerk ist. Alle Linien sind feinsäuberlich aufeinander abgestimmt, an guten Tagen ist die Mannschaft von Trainer Antonio Conte ein bestens orchestriertes Kollektiv. Und wenn der Gegner doch mal eine Lücke in der Deckung findet, dann gilt es auch noch Samir Handanovic zu bezwingen, den seit Jahren wohl besten Torhüter der Serie A. "Batmanovic" rufen ihn die Tifosi, weil er wie ein dunkler Ritter zur Rettung eilt, wenn Gefahr in Verzug ist.

Kurz nach der Halbzeitpause vereitelte der Slowene mit drei Großtaten den Ausgleich, sogar Milans Starstürmer Zlatan Ibrahimovic zog daraufhin anerkennend die Augenbrauen hoch. Nach dem zweiten Treffer von Martinez war es dann ausgerechnet Ibras persönlicher Rivale Lukaku, der wie eine Walze durch die Milan-Defensive pflügte und den Ball zum 3:0-Endstand ins Netz wuchtete - ein Treffer wie ein Sondergruß an den Schweden, mit dem Lukaku früher gemeinsam bei Manchester United spielte.