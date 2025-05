Der Videoschiedsrichter, auch bekannt als VAR, ist vielen Fußballfans „ein Martyrium“. Ein Konstrukt, das unter anderem „einen Orgasmus“ – die uneingeschränkte Freude über ein Tor – „in Agonie“ verwandelt hat, wie gerade in Brasilien die Folha de São Paulo voller Verzweiflung über den Exzess an Zittern und Leid kommentierte. Angesichts solcher Begriffe ist es fast verwunderlich, dass es kaum ein VAR ins öffentliche Bewusstsein geschafft hat. Außer Pol van Boekel, ein Niederländer, der am Dienstag vor dem Bildschirm sitzen wird, wenn Inter Mailand den FC Barcelona empfängt, zum Halbfinalrückspiel der Champions League (Hinspiel 3:3). Und in Barcelona ein paar Lampen angehen lässt.