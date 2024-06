Von Christoph Leischwitz

Sie halte nichts von einer Quote, hatte Sabrina Wittmann vor zwei Jahren gesagt, „aber ich glaube, dass sie notwendig ist“. Nun, zumindest sie selbst hat es auch ohne geschafft: Sie ist am Mittwoch vom Fußballdrittligisten FC Ingolstadt zur Cheftrainerin ernannt worden. Damit ist sie die erste Frau in dieser Funktion im Männerprofi-Geschäft. Davor hatten Inka Grings und Imke Wübbenhorst auf Viertliga-Niveau gearbeitet, das als semiprofessionell gilt.