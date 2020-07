Mit einem breiten Grinsen marschierte der Ingolstädter Trainer Tomas Oral weit vor Spielbeginn zum ersten Mal auf den Rasen seines FC Ingolstadt 04, mit einem breiten Grinsen machte er sich zu den Tönen von "Hell's Bells" von AC/DC dann auch kurz vor der Partie auf den Weg in seine Coaching Zone. Er wusste zu diesem Zeitpunkt ja noch nicht, dass er einen seiner bittersten Tage als Fußballtrainer erleben würde.

3:1 (0:0) gewann sein FC Ingolstadt 04 gegen den 1. FC Nürnberg im Rückspiel der Relegation um den letzten Zweitliga-Platz. Doch weil das Hinspiel 0:2 endete, bleibt sein FCI nach den weniger geschossenen Auswärtstoren Drittligist. Das Tor zum 1:3 für den Club fiel kurz nach dem Ende der angezeigten Nachspielzeit. "Ich habe keine Worte. Ich möchte dazu nichts mehr sagen. Das haben wir nicht verdient heute", sagte Oral nach dem Tiefschlag.

Der 47-Jährige stand weit nach Spielende noch auf dem Rasen, leerer Blick, die Hände in die Seiten gespannt. Völlig niedergeschlagen. Der Vorstandsvorsitzende Peter Jackwerth nahm ihn daraufhin in den Arm. Oral hatte sich das verdient, nach kräftezehrenden und eigentlich ja sehr erfolgreichen Wochen, in denen ebenjener Trainer den FCI erst auf den Relegationsplatz führte. Und nun hat es dieser Tomas Oral in der kurzen Relegations-Geschichte seit 2009 zu einer historisch tragischen Figur gebracht. Zweimal hintereinander verlor er im Kampf um einen Zweitliga-Platz, zweimal auch noch nach Auswärtstoren: Bereits im Vorjahr folgte ja der bittere Abstieg nach dem K.o. gegen den SV Wehen Wiesbaden (4:4), nun dieses bittere Déjà-vu gegen den FCN.

Doch der Reihe nach, man muss ja doch die ganze Geschichte von so einem vermaledeiten Samstagabend erzählen. Schließlich merkte man Oral anfangs noch an, dass er es genießt, dass ganz Deutschland auf ihn schaut. Er hatte sich und sein Team sogar ideal darauf vorbereitet. Es liegt ja alljährlich in der Natur der Relegation um den letzten Zweitliga-Platz, die im öffentlich-rechtlichen Fernsehen übertragen wird, dass auch einmal ein Drittligist und sein Trainer deutschlandweit wahrgenommen werden.

Und dann startete er seine ganz eigene Show. Schon in der ersten Minute, nach einem Foul an seinem Stürmer Stefan Kutschke, beklagte er sich erstmals lautstark, er schrie viel, bald schimpfte er. Meist machten seine Spieler nämlich eher das Gegenteil von dem, was ihr Coach so laut aufs Feld rief. Aber die Zweikämpfe, die gewannen nun seine Ingolstädter meistens - anders als im Hinspiel, als sie fast alle verloren.