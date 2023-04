Von Christian Bernhard

Ein gewiefter Kommunikator zeichnet sich auch dadurch aus, dass er die Beantwortung einer Frage smart umgehen kann. Mark French kann das wie kaum ein anderer Trainer in der Deutschen Eishockey Liga (DEL), was nach dem ersten Finalspiel deutlich wurde. Da umkurvte der Trainer des ERC Ingolstadt die Frage nach der schwachen Chancenverwertung seiner Mannschaft elegant, ohne wirklich etwas dazu zu sagen. Am Sonntag musste er dann bei der Frage des Abends nicht zum rhetorischen Feinbesteck greifen. Da konnte er beherzt in jene Truhe der Kommunikationspraktiken fassen, die in den Playoffs seit eh und je geöffnet wird, wenn bestimmte Fragen aufkommen. "Dazu werde ich nichts sagen", sagte French, der DEL-Trainer des Jahres, als er gefragt wurde, ob sein Torhüter Kevin Reich am Dienstag im dritten Finalspiel im Tor stehen wird.

Nach drei Gegentoren bei vier Schüssen ging ERC-Keeper Kevin Reich vom Eis

French musste am Sonntag nicht nur eine 1:7-Heimpleite kommentieren, durch die der ERC in der Finalserie gegen den EHC Red Bull München mit 0:2 in Rückstand geraten war, sondern auch Stellung zu einem Thema beziehen, das im Eishockey immer sensibel, in den Playoffs aber noch mal eine Stufe sensibler ist: die Torhüter. Denn für Kevin Reich, die eigentliche Nummer zwei des ERC, war das zweite Finalspiel nach nicht einmal 14 Spielminuten vorbei. Nachdem bereits drei der ersten vier Münchner Schüsse im Ingolstädter Tor gelandet waren, ging Reich vom Eis und wurde durch Jonas Stettmer, Ingolstadts Nummer drei, ersetzt. War Reich verletzt? Oder war der Wechsel leistungsbezogen? Er sei aus "gesundheitlichen" Gründen erfolgt, sagte French, mehr ließ er sich dazu nicht entlocken. Schon gar nicht, ob Reich in Spiel drei am Dienstag in München (19.30 Uhr) wieder einsatzfähig sein würde. Nach SZ-Informationen war der 27-Jährige bereits krank in das zweite Finale gestartet und musste frühzeitig abbrechen. Ob er bis Dienstag wieder fit wird, ist ungewiss.

Die Ingolstädter Torhütersituation in den Playoffs ist verworren. Die klare Nummer eins, Michael Garteig, zog sich im Viertelfinale gegen die Düsseldorfer EG eine Verletzung zu, als ihn DEG-Verteidiger Alec McCrea nach der Schlusssirene umrempelte. Für den Kanadier Garteig rückte Reich zwischen die Pfosten, der seine Sache im Halbfinale gegen die Adler Mannheim sehr stark machte und auch in Finalspiel eins in München (1:2), wo er vor seinem Wechsel nach Ingolstadt vier Jahre unter Vertrag stand, trotz eines sehr frühen Gegentors eine gute Leistung ablieferte.

Am Sonntag stand dann Jonas Stettmer im Fokus. Ein 21-Jähriger, der davor gerade mal eineinhalb Drittel DEL-Erfahrung vorweisen konnte. Diese Saison kam Stettmer, der als erster Spieler aus dem ERC-Nachwuchs in der DEL auflief, 15 Mal beim Kooperationspartner Ravensburg in der zweiten Liga zum Einsatz. Als Kind wurde er vom ehemaligen Ingolstädter und Straubinger Torhüter Mike Bales trainiert, der mittlerweile als Torwarttrainer in der NHL tätig ist. Kaum war Stettmer im Spiel, bekamen die Münchner einen Penalty zugesprochen, den er gegen Chris DeSousa parierte. Danach wurde er drei Mal bezwungen. "Wenn es heute etwas Positives gibt, dann, wie Jonas gespielt hat", sagte French, der aber auch zugab, dass es "keine ideale Situation" sei. Stettmer selbst, der beim Stand von 1:4 ins Spiel kam, sprach nach seinem Playoff-Debüt von einem "traurigen Highlight, aber einem Highlight".

München gibt sich siegesgewiss, Nationaltorhüter Niederberger ist Finalexperte

Bei den Münchnern dagegen besteht kaum Grund zu Traurigkeit, am wenigsten im Tor. Mathias Niederberger führte in den vergangenen zwei Spielzeiten die Eisbären Berlin zum Meistertitel und wurde dann vom EHC verpflichtet, um das auch in München umzusetzen. Bisher mit Erfolg: In den ersten zwei Finalspielen kassierte er jeweils nur ein Gegentor. Der Nationaltorhüter ist ein Final-Experte, seine Fangquote in nun neun DEL-Finalspielen liegt bei herausragenden knapp 95 Prozent.

Mark French erklärte im SZ-Interview vor dem Playoffstart, gute Mannschaften zeichneten sich dadurch aus, dass mit adversities, mit Widerständen, gut umgehen können. Von diesen gibt es nun reichlich für sein Team. Sollte der ERC auch am Dienstag in München verlieren, könnten die Münchner sich schon am Freitag in Ingolstadt zum Meister krönen. Es werde jetzt "natürlich immer schwieriger" für die Ingolstädter, sagte Münchens Konrad Abeltshauser am Sonntag, "der Berg wird immer höher für sie." Bevor sich der Verteidiger, der in den turbulenten Anfangsminuten gegen Reich ein Tor selber erzielt und das wichtige 1:1 vorbereitet hatte, als letzter Münchner auf den Weg zum Mannschaftsbus machte, gab er noch zu, dass er Jonas Stettmer zuvor gar nicht kannte. "Dafür kennen wir den Kevin umso besser", sagte er, "schauen wir mal, was im nächsten Spiel kommt."