Belgien hat gerade allen Grund zur Wut auf den Fußball -Weltverband. Erst war die Mannschaft unmittelbares Opfer einer telefonischen Intervention von Donald Trump bei Fifa -Präsident Gianni Infantino , nach der die Fifa die Rotsperre von US-Stürmer Balogun fürs Achtelfinale gegen Belgien aufhob. Informiert darüber wurden die Belgier nur über die Presse, und als sie den angeblichen Beschluss der Disziplinarkommission von der Fifa anforderten, bekamen sie diesen merkwürdigerweise nicht. Und vor dem Viertelfinale gegen Spanien monierten sie, das zugewiesene Trainingsquartier entspreche nicht einmal „den für unsere Trainingseinheiten erforderlichen Mindeststandards“.

Aber es ist die Frage, ob der Königliche Belgische Fußballverband (RBFA) daraus auch wirkliche sportpolitische Konsequenzen zieht. Seine Präsidentin ist Pascale Van Damme, die wie der deutsche Fußballchef Bernd Neuendorf in Infantinos berüchtigtem Fifa-Rat sitzt und dort ebenfalls als Abnickerin aller präsidialer Wunschträume gilt. Nun gehört der RBFA dem Vernehmen nach zu jenen rund zwei Dutzend europäischen Verbänden, die sich eine weitere Amtszeit Infantinos vorstellen können. Es soll sogar vor einigen Wochen, offenbar auf Druck aus der Fifa, bereits ein Unterstützungsschreiben verfasst und versendet worden sein. Konkrete SZ-Anfragen dazu dementierte ein RBFA-Sprecher am Donnerstag nicht, ausweichend verwies er darauf, dass Van Damme gerade „keine Interviews geben“ wolle und man sich ganz auf das Spiel gegen Spanien fokussiere.

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Dieser Vorgang steht beispielhaft für das große Fußballthema in Europa: der Umgang mit Infantinos Eskapaden – und der Kampf seiner Adjutanten um die Stimmen der europäischen Nationalverbände für die für März 2027 geplante Wiederwahl. Schon seit geraumer Zeit wird um Unterstützung geworben. Das zeigt, wie nervös das Infantino-Lager mit Blick auf die Stabilität von dessen Regime schon vor der WM war.

Grundsätzlich ist Europa, angeführt von der Fußball-Union Uefa, der klare Gegenspieler. Infantino baut auf die vielen kleineren Fußballländer aus Afrika, Asien und Amerika, um eine Mehrheit unter den 211 Fifa-Mitgliedern hinzubasteln. Aber durch die vielen Skandale und erst recht durch Trumps Intervention in die Integrität des Spiels geriet vieles ins Rutschen. Vor allem Afrikas Fußball ist gespalten wie nie, im Hintergrund laufen sogar Gespräche, wer ein geeigneter Gegenkandidat sein könnte. Ein fester Widerstandsblock in Europa könnte da womöglich zu viel sein.

Der für Europa zuständige Fifa-Direktor sorgte unter anderem schon bei Jürgen Klopp für Ärger

Der hauptamtliche Apparat der Fifa ist so aufgebaut, dass jeden Kontinent ein Direktor betreut. Für Afrika war das lange Infantinos schweizerisch-kongolesischer Studienfreund Véron Mosengo-Omba, der sogar bis zum Generalsekretär des Afrika-Verbandes CAF hinaufbefördert wurde. Zuständig für Europa und überdies Ressortchef für alle Mitgliedsverbände ist Elkhan Mammadov.

Der Aserbaidschaner wurde in den Nullerjahren mit nur 28 Jahren Generalsekretär seines Heimatverbandes und blieb es fast 15 Jahre. Dabei eckte er mit gewichtigen Leuten des Fußballs an, auch mit dem designierten deutschen Bundestrainer Jürgen Klopp. Aserbaidschans Hauptstadt Baku war 2019 Austragungsort des Europa-League-Finales, und Klopp kritisierte die Vergabe und die dortigen Rahmenbedingungen scharf. Und vor der Europameisterschaft 2021 blockierten die Co-Organisatoren in Baku die Uefa-Akkreditierung mehrerer armenischer Journalisten. Der damalige Verbandsfunktionär Mammadov behauptete in einem Fall, der betroffene Journalist habe „die territoriale Integrität unseres Landes missachtet“. Der Vorfall löste internationale Debatten über Pressefreiheit im Sport aus.

Seit seinem Wechsel zur Fifa im Jahr 2022 ist der Aserbaidschaner also Infantinos Mann für Europa. Auf Anfrage, ob es der Europa-Direktor war, der bei den Verbänden um Unterstützungsschreiben für Infantino warb, antwortet die Fifa nicht.

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Womöglich wird die Frage, welches Land Infantino unterstützt, jetzt nicht mehr nur im Sport entschieden. Der Druck aus der Politik ist enorm, vorneweg im Europa-Parlament mit seinen insgesamt 720 Abgeordneten. Schon vor gut zwei Wochen signierten 50 EU-Parlamentarier einen Brief, in dem sie darauf drängten, dass Infantinos Solo-Vergabe eines flott erfundenen Fifa-Friedenspreises an Trump untersucht werden müsse.

Nun folgte das nächste Schreiben aus dem EU-Parlament, dieses erging an die Präsidenten der Fußball-Nationalverbände aller 27 EU-Länder. Klare Forderung: eine Untersuchung des Falls Balogun. „Eine rote Linie wurde überschritten“, so der dänische Sozialdemokrat Niels Fuglsang, einer der Initiatoren des Briefes. Diese Formulierung greift interessanterweise exakt das Wording der Uefa auf. „Auch mit dem Ausscheiden der USA darf die skandalöse Einflussnahme von Präsident Trump (…) nicht unter den Tisch gekehrt werden. Wir erwarten von der Fifa Aufklärung und volle Transparenz“, sagte der deutsche Grünen-Abgeordnete Rasmus Andresen der SZ: „Die EU-Kommission sollte den Austausch mit Infantino suchen. Es ist gut, dass die Uefa und der DFB angekündigt haben, nähere Untersuchungen einzufordern. Wir werden sie an ihren Worten messen.“

Eine ganze Reihe von Verbänden erwägt nach SZ-Informationen, die Unterstützung für Infantino zurückzuziehen

Die Unterstützerliste für dieses neue Schreiben ist nun schon auf 72 Namen angewachsen, vor allem aus den Reihen der S&D-Fraktion, in der sich Europas Sozialdemokraten versammeln, und der Grünen. Dabei ist eine starke deutsche Beteiligung auffällig. Immerhin zwölf Politiker aus sechs Parteien sind darunter – inklusive der FDP-Frontfrau Marie-Agnes Strack-Zimmermann. Signiert haben auch vier SPD-Politiker, also Parteifreunde des DFB-Präsidenten Neuendorf, der vormals selbst SPD-Landespolitiker war.

Nun muss sich auch der traditionell Infantino-nahe DFB die Frage stellen, wie er sich in dieser Gemengelage positioniert. Eine Anfrage, ob der Verband der Aufforderung der EU-Parlamentarier nachkommt und eine Untersuchung fordert, beantwortete der DFB am Freitag nicht. Ein Unterstützungsschreiben für Infantinos Wiederwahl habe er aber nicht unterzeichnet, teilte er mit, und „weitere Schritte“ würden im DFB-Präsidium beraten.

Nach SZ-Informationen erwägt inzwischen jedenfalls eine ganze Reihe von Verbänden, die ihren Infantino-Support teils ohnehin nur aus dem Gefühl einer gewissen Bedrängnis heraus geliefert hatten, ihr Unterstützungsschreiben zurückzuziehen. Bei der Frage nach voreiligen Parteigängern rückt auch Englands Verband (FA) in den Fokus. Die FA regiert ebenfalls eine Frau, die in Infantinos Fifa-Rat sitzt: Debbie Hewitt. Auf SZ-Anfrage, ob sie ein Unterstützungsschreiben signierte, und falls ja, ob die FA ihre Zusage revidieren wolle, reagierten die Briten nicht. Klar ist aber, wie im Fall der belgischen Kollegin: Die breite Fanbasis in ihren Heimatländern würde eine Unterstützung Infantinos auf keinen Fall gutheißen.