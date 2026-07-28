Für Gianni Infantino, 56, ist die Fußball-WM noch lange nicht vorbei. Gerade hat die dritte Halbzeit begonnen. Merkwürdig angefasst verschickte der Präsident des Fußball-Weltverbandes Fifa am Sonntag eine Wut-Adresse an kritische Fachleute und Medien dieser Welt – sie würden, befand er auf Instagram, „Hass und falsche Gerüchte“ in die Welt setzten. Hingegen würden er und seine Fifa nur „mit Fans und Menschen sprechen“ sowie sich um die „Sicherheit“ der Allgemeinheit kümmern. Und weiter im Text: „Die Menschen kamen als Familien, als Fans, als Einheit zusammen.“