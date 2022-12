Da geht noch was: Gianni Infantino erklärte in Katar, dass bei der kommenden WM womöglich noch mehr Partien stattfinden könnten.

Diesmal fühlt er sich als großer Verkünder: Bei seinem Abschluss-Auftritt zum Ende des Turniers in Katar stellt Gianni Infantino eine neue, aufgeblähte Klub-WM in Aussicht - und überrascht mit Gedankenspielen zu einer erhöhten Anzahl an WM-Partien.