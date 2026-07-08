Er hat sich in kürzester Zeit stark verändert, der Mann mit dem Dauergrinsen eines Handlungsreisenden, der an jeder Haustür klingelt. Genau betrachtet ist das ja die Rolle, die sich Gianni Infantino selbst zugewiesen hat. Nur dass er keine Staubsauger oder Schuhbürsten anbietet, sondern die gnädige Präsenz seiner präsidialen Persönlichkeit: auf jeder Ehrentribüne der WM, die er mit dem edlen Jet des Emirats Katar irgendwie erwischen kann. Am besten bei zwei Spielen pro Tag.

Auf der Tribüne, inmitten protokollarisch streng geordneter Besucherprominenz, fangen ihn dann die Kameras ein, möglichst in staatsmännischer Pose. Aber jetzt hockt da ein graugesichtiger Trauerkloß, der mit hängenden Mundwinkeln aufs Spielfeld starrt. Die Fans buhen, wenn er auf der Großleinwand sichtbar wird, und dieser Unmut lässt sich nicht so leicht mit Musik wegdröhnen, wie es Infantinos Fifa bei ihren neuen Werbeunterbrechungen praktiziert. Auch so eine neue Geldquelle, die sie der Fußballwelt offiziell als Trinkpausen zum Schutze der Spieler verkauft.

Fußball-WM : Der befleckte Ball Auch wenn die Belgier die Amerikaner aus der WM rausgekickt haben: Zurück bleibt ein ramponierter Weltfußball. Es kostete Trump einen Anruf, um die Welt des Sports zu beschädigen. Mal sehen, wie schnell sie sich davon wieder erholen wird. SZ Plus Von Holger Gertz ...

Infantinos Job ist jetzt schwierig geworden, das trägt er im Gesicht. Die Sportwelt geißelt ihn als Verräter an ihrem höchsten Gut, der Integrität des Spiels, seitdem er zugelassen hat, dass auf einen Anruf von Donald Trump die Aufhebung der Rot-Sperre des US-Stürmers Folarin Balogun folgte. Das wird nicht weggehen, der Ruf wird ihn nach der WM verfolgen. Er könnte ihn sogar das Amt kosten. Am Mittwoch kündigte Nicholas McGeehan, der Direktor der Organisation Fair Square, der SZ eine Anzeige gegen Infantino beim Ethikkomitee des Internationalen Olympischen Komitees (IOC) an. Infantino ist Mitglied im IOC, und dessen Präsidentin Kirsty Coventry hatte am Dienstag in einer Presserunde zum Thema WM-Skandal gesagt, dass die IOC-Ethiker im Falle einer Anzeige tätig würden.

Eine Anzeige, weil er politische Einmischung zugelassen, sich ihr offenkundig sogar gebeugt hat – das kann heikel werden. Schon, weil der seltsame Prozess der Entscheidungsfindung im Fall Balogun dann auf den Tisch gelegt werden muss. Bisher hat Infantino die Sache auf sein unabhängiges Disziplinarkomitee geschoben, doch üblicherweise werden die Grundlagen dieser Verfahren nicht von den dort tätigen Funktionären vorbereitet, sondern von der Fifa-Justizabteilung unter dem Spanier Emilio Garcia. Der, kleine Fußnote, ist gerade gemeinsam mit Boss Infantino in einen Strafprozess in der Schweiz wegen falscher Anschuldigungen verwickelt.

Infantino rutscht sein Lebenswerk durch die Finger

Die Einschläge rücken näher. Damit hat sich die symbiotische Nähe zu Donald Trump, die Infantino jahrelang mit fast kindlichem Stolz zelebriert hat – als Spezialgast in Davos, Washington oder beim Nahost-Gipfel – in einen Fluch verwandelt. Trump hatte einfach ins Fifa-Regelwerk eingegriffen („Es war kein Foul“), danach verschwand er zum Nato-Gipfel in die Türkei. Und Trumps Reaktion auf das Scheitern des amerikanischen Teams mit 1:4 gegen Belgien, trotz (oder wegen?) aller präsidialer Kraftakte, stand bis Mittwochabend auch noch aus. Fröhlich dürfte er nicht sein.

So rutscht Infantino sein Lebenswerk durch die Finger, die Maga-Mega-WM im Vorgarten des Weißen Hauses. Die Geister holen ihn ein, die er in seiner willkürlichen Amtsherrschaft entfesselt hat. Dass Trump im Zweifel eingreifen und auch nicht dichthalten würde, hätte er wissen müssen. Jetzt fluten nachträgliche Änderungsbegehren die Fifa. Die Briten wollen Jarell Quansahs rote Karte aus dem Mexiko-Spiel weg haben, die Franzosen eine in der Tat hanebüchene gelbe Karte gegen Michael Olise, die er gegen Paraguay erhalten hatte (der Einspruch wurde von der Fifa am Mittwoch abgelehnt). Und Ägypten stellt gleich die komplette Spielleitung des Achtelfinales gegen Argentinien infrage.

Infantino hängt in einem Interessengeflecht, das er selbst kreiert hat – und das nun deutlich zutage tritt. Sein Kernproblem, schon immer und erst recht nach dem Sündenfall Balogun, sind die Europäer. Sie werden ihn nach dem Turnier, wenn er seine Wiederwahl beim Fifa-Kongress im März 2027 in Marokko vorbereitet, hart rannehmen. Auch juristisch, wenn sich diese Chance bietet. Darüber denken auch andere Stakeholder im Fußball nach, nicht nur Fair Square hat Ansatzpunkte gefunden.

Die Europäer sind es auch, die bei dieser eigens für mehr Außenseiter erweiterten WM das Spiel wieder mal dominieren. Sechs sind ins Viertelfinale vorgedrungen, unter den letzten Acht finden sich ansonsten nur noch Argentinien und Marokko. Und Lionel Messis Team wäre gegen Ägypten beinahe auch schon rausgeflogen.

Während er die Europäer also zunehmend als gefährliche Opposition wahrnimmt, stehen hinter Argentinien zwei der mächtigsten Verbündeten Infantinos, beide haben chronischen Ärger mit der Justiz am Hals. Da ist Claudio Tapia, Chef des Nationalverbandes AFA, in dessen Geschäftsstrukturen öfter mal Strafermittler zugange sind – und neuerdings auch das FBI. Die amerikanische Bundespolizei sucht 57 Millionen Dollar, die teils aus AFA-Mitteln stammen und über Spezialfirmen durch US-Banken geschleust worden sein sollen.

Der andere, Alejandro Domínguez, führt Südamerikas Verband Conmebol. Die Problemfelder rund um den Unternehmer aus Paraguay aufzulisten, dessen Land genau wie Argentinien die WM 2030 mit ausrichten und dafür sogar ein neues Stadion bauen darf, würde den Rahmen sprengen. Domínguez ist Infantinos Intimus und die Nummer zwei in der Fifa.

Für dieses Foul gegen Bosniens Tarik Muharemovic erhielt Folarin Balogun (re.) eine Rot-Sperre – der Auftakt in einen großen WM-Skandal. Jeff Chiu//AP/dpa

Der Weltverband schmückt sich penetrant mit seinem angeblich verzehrenden Kampf gegen Rassismus, weshalb er vor dieser WM sogar sein Regelwerk verschärft hat – dergestalt, dass dort schon ein Spieler wegen Redens mit vorgehaltener Hand Rot gesehen hatte. Aber nun das: Celeste Amarilla, eine Senatorin aus Paraguay, Landsfrau von Domínguez, wird gerade von der französischen Justiz verklagt, weil sie den französischen Kapitän Kylian Mbappé aufs Übelste rassistisch beleidigt hat. Dazu schweigen die führenden Weltverbesserer des Fußballs bisher.

Das wäre, ohne die Causa Trump/Balogun, das Thema dieser WM-Tage. Aber es zeigt sich: Themen wie der Kampf gegen Rassismus spielen keine Rolle, sobald es den Bossen selbst ans Leder geht. Trumps Anruf bei Infantino in der Rote-Karte-Affäre als bescheidene Anregung zu etikettieren, sich die Sache „noch mal anzusehen“, ist ja absurd. Die Frage ist eher, wie viele solcher Anrufe es gibt. Und das Gute daran ist: Die Welt hat jetzt registriert, dass der Trend zur Kungelei unter Infantino anhält.

Die Fifa hat es sich selbst zuzuschreiben, dass die Lage, von außen betrachtet, nun so aussieht: Argentinien mit Lionel Messi, der sein Brot am Fifa-Standort Miami beim dortigen Inter-Klub verdient, plant den Einzug in den Fußball-Olymp. Mit einem vierten Titel hätte das Land Italien und Deutschland eingeholt und wäre nur noch einen Pokal von Brasilien entfernt, dem ewigen Rivalen. Aber da ist ja noch Frankreich. Und das überragende WM-Team, das von den Schiedsrichtern schon im Achtelfinale gegen Paraguay auf absurde Weise benachteiligt worden war, weiß nun, wie Infantinos Fußballwelt funktioniert.

Kein Witz: Für die Partie gegen Marokko wurde nicht nur ein, hoppla, argentinischer Schiedsrichter berufen, Facundo Tello, auch die Linienrichter, der vierte Offizielle sowie das komplette VAR-Team sind Argentinier. Das schaut schon sehr merkwürdig aus. Zumal bei derlei diffizilen Spielen im Referee-Aufgebot oft mehrere Nationalitäten kombiniert werden. Und in der Regel wird auch der Anschein vermieden, ein Referee könne schon qua Nationalität ein Interesse daran haben, dem eigenen Land einen unbequemen Gegner aus dem Weg zu räumen.

Eine schmutzige WM ist es schon jetzt. Aber schlimmer kann es noch werden, Infantinos Dämonen laufen sich gerade erst warm.