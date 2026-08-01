Es ist wie ein Auffahrunfall in Zeitlupe. Oder, um ein Fußballbild zu wählen, das Eigentor des Jahrhunderts. Popcorn raus und Platz genommen: Gianni Infantino purzelt aus dem selbstgebastelten Olymp. Noch vor ein paar Wochen musste man seinen Anblick bei gefühlt jeder zweiten Tribüneneinblendung während des WM-Turnieres verdauen – weil seine Regie-Vorgaben so strikt selbstherrlich waren wie alles andere, was er in seinem Reiche trieb.
MeinungFußballGame over! Infantinos Zeit ist vorbei. Nun muss die große Fifa-Reform kommen
Kommentar von Thomas Kistner
Lesezeit: 3 Min.
Nach dem Kollaps des Investorendeals und der erneuten Attacke aus Europa ist Gianni Infantino als Fifa-Präsident nicht mehr zu halten. Der Zeitpunkt ist gekommen, über eine grundsätzliche Änderung des Weltfußballverbandes zu reden.
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