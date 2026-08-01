Nach dem Kollaps des Investorendeals und der erneuten Attacke aus Europa ist Gianni Infantino als Fifa-Präsident nicht mehr zu halten. Der Zeitpunkt ist gekommen, über eine grundsätzliche Änderung des Weltfußballverbandes zu reden.

Es ist wie ein Auffahrunfall in Zeitlupe. Oder, um ein Fußballbild zu wählen, das Eigentor des Jahrhunderts. Popcorn raus und Platz genommen: Gianni Infantino purzelt aus dem selbstgebastelten Olymp. Noch vor ein paar Wochen musste man seinen Anblick bei gefühlt jeder zweiten Tribüneneinblendung während des WM-Turnieres verdauen – weil seine Regie-Vorgaben so strikt selbstherrlich waren wie alles andere, was er in seinem Reiche trieb.