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MeinungFußballGame over! Infantinos Zeit ist vorbei. Nun muss die große Fifa-Reform kommen

Kommentar von Thomas Kistner

Lesezeit: 3 Min.

Herrscht seit 2016 über den Weltfußball: Gianni Infantino.
Herrscht seit 2016 über den Weltfußball: Gianni Infantino. Imago/ANP

Nach dem Kollaps des Investorendeals und der erneuten Attacke aus Europa ist Gianni Infantino als Fifa-Präsident nicht mehr zu halten. Der Zeitpunkt ist gekommen, über eine grundsätzliche Änderung des Weltfußballverbandes zu reden.

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Es ist wie ein Auffahrunfall in Zeitlupe. Oder, um ein Fußballbild zu wählen, das Eigentor des Jahrhunderts. Popcorn raus und Platz genommen: Gianni Infantino purzelt aus dem selbstgebastelten Olymp. Noch vor ein paar Wochen musste man seinen Anblick bei gefühlt jeder zweiten Tribüneneinblendung während des WM-Turnieres verdauen – weil seine Regie-Vorgaben so strikt selbstherrlich waren wie alles andere, was er in seinem Reiche trieb.

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