Im Kampf um seine Wiederwahl hat Fifa -Präsident Gianni Infantino einen ersten Gegenkandidaten bekommen. Der frühere japanische Verbandschef Kozo Tashima, der noch im Council des Fußball -Weltverbandes sitzt, kündigte am Donnerstag seine Bewerbung an. Er habe eine „ehrliche, solide und aufrechte Haltung“, sagte der 68-Jährige der Zeitung Sports Nippon: „Was die Fifa jetzt braucht, sind genau diese Werte.“ Er wolle „diese Botschaft in die Welt tragen“.

Vom japanischen Fußballverband (JFA) sei ihm „uneingeschränkte Unterstützung“ zugesichert worden, führte der ehemalige japanische Fußballnationalspieler aus: „Es geht nicht um Sieg oder Niederlage, sondern darum, der Welt die ehrliche, solide und aufrechte Haltung zu vermitteln, die der japanische Fußball aufgebaut hat.“ In der Vorwoche war der bisherige JFA-Vizepräsident Takeshi Okada wegen Vorfällen im Zusammenhang mit der Fifa zurückgetreten. Um offiziell als Kandidat antreten zu können, benötigt man die schriftliche Unterstützung aus mindestens fünf der 211 Mitgliedsländer der Fifa.

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Während Infantino selbst wegen immer neuer Enthüllungen immer stärker unter Druck gerät, hat die Europäische Fußball-Union (Uefa) als hartnäckigster Gegenspieler bisher noch keinen eigenen Kandidaten für die Wahl im März 2027 benannt. Am 18. November endet die Nominierungsfrist. Vor Tashima hatte nur der einstige Schweizer Profi Ramon Vega eine Kandidatur angekündigt; doch da ist fraglich, ob Verga überhaupt die Aufnahme auf den Wahlzettel gelingt.

Tashimas Vorstoß folgt auf die jüngste Kehrtwende, die von der Spitze der asiatischen Konföderation AFC vollzogen wurde. Diese hatte Amtsinhaber Infantino im Sommer rund um den gescheiterten Investorendeal massiv kritisiert, ihm zuletzt dann „uneingeschränkte“ Unterstützung zugesichert, wie der AFC-Chef Scheich Salman bin Ibrahim al-Khalifa mitteilte: „Ich habe mit zahlreichen Mitgliedern auf diesem Kontinent gesprochen. Ihre Unterstützung für Gianni ist ganz klar.“ Aus Jordanien kam daraufhin allerdings scharfe Kritik – so zeigt die angekündigte Kandidatur von Tashima auch, wie gespalten der asiatische Verband ist. Das könnte im Kampf um die Mehrheit unter den 211 Mitgliedsländern (Europa 55, Afrika 54, Asien 46, Nordamerika 35, Ozeanien 11, Südamerika 10) noch entscheidend werden.

Tashima absolvierte einst sieben Länderspiele für die japanische Nationalmannschaft und erzielte dabei einen Treffer. Nach seinem Karriereende im Jahr 1982 studierte er unter anderem an der Deutschen Sporthochschule und machte den Trainerschein. In dieser Zeit hospitierte er mehrere Jahre bei Bayer Leverkusen und später beim FC Bayern. Seine guten Verbindungen nach Deutschland spielten auch eine Rolle, als in den Neunzigerjahren unter Beteiligung verschiedener deutscher Trainer und Spieler in Japan die J-League aufgebaut wurde. Nach der Rückkehr in die Heimat arbeitete Tashima als Trainer, betreute unter anderem die U17-Nationalmannschaft Japans. Von 2016 bis 2024 führte er den japanischen Fußballverband als Präsident, seit 2015 sitzt er im Fifa-Council.