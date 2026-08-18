Dieses Prinzip gilt in der Fifa seit zehn Jahren. Dabei müsste für den Chef des Fußball-Weltverbands eigentlich endgültig Schluss sein. Schon wegen der Statuten.

Man kommt ja kaum hinterher bei all den Skandalen, Affären und Verfehlungen, derentwegen Gianni Infantino als Präsident des Fußball-Weltverbands nicht mehr tragbar ist. Deswegen passt es gut, dass die Nichtregierungsorganisation Fairsquare mit einem Antrag beim zuständigen Fifa-Gremium noch einmal eine recht formale Sache in den Fokus gerückt hat: die offiziellen Statuten des Fußball-Weltverbands und die Paragrafen, die regeln, wie viele Amtszeiten an der Fifa-Spitze erlaubt sind.