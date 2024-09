Von David Kulessa

Zwei Monate, bevor der Inder Gukesh Dommaraju und der Chinese Ding Liren in Singapur um den Titel des Schachweltmeisters spielen, befürchtet das Fachportal chess.com: „Gukesh gegen Ding droht ein Durchmarsch zu werden.“ Anlass zur Sorge, dass das größte Schachmatch des Jahres langweilig wird, bot zuletzt die Schacholympiade in Budapest. Dort führte der 18-jährige Gukesh die indische Nationalmannschaft mit herausragenden Leistungen am ersten Brett zur souveränen Goldmedaille, während Titelverteidiger Ding, 31, keine einzige Partie für sich entscheiden konnte. Der Chinese befindet sich im Grunde seit seinem WM-Triumph vor knapp eineinhalb Jahren in einem einzigen Formtief.