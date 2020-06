Imke Wübbenhorst ist die einzige Fußballtrainerin in der Regionalliga der Männer. Sie sähe gerne mehr Frauen in der Position. Aber sie weiß, wie hoch die Hürden dafür sind.

Am Freitag hat Imke Wübbenhorst an der DFB-Akademie in Hennef ihre letzte Prüfung für die Fußballlehrer-Lizenz abgelegt: eine Praxis-Trainingseinheit - "unter Corona-Bedingungen", wie sie sagt: in Kleingruppen mit 1,5-Meter-Mindestabstand. Profitieren vom neusten methodischen Wissensstand werden die Spieler der Sportfreunde Lotte, Regionalliga West, vierte Liga. Im April wurde Wübbenhorst, 31, dort als Trainerin vorgestellt: Sie ist derzeit die einzige Frau in den vier höchsten deutschen Fußball-Ligen der Männer in einer solchen Position. Dass sie eine Ausnahme ist, findet sie bedauerlich - allerdings nicht verwunderlich.