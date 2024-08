Ilkay Gündogan, 33, zurückgetretener Kapitän der deutschen Fußballnationalmannschaft, kehrt nach nur einem Jahr beim FC Barcelona zum Premier-League-Meister Manchester City zurück. Dies bestätigten am Freitag alle Beteiligten auf ihren offiziellen Kanälen. In einer Pressemitteilung, die vor Warmherzigkeit strotzte, freute sich City über die Rückkehr „eines der vorzüglichsten Fußballer, mit denen ich je zusammengearbeitet habe“, wie City-Manager Txiki Begiristain sagte. „Ehrlich: Ich kann es nicht erwarten, das City-Shirt wieder überzuziehen“, erklärte Gündogan. Barça schaffte es, in seinem Statement in zwei Sätzen das Wort „Dankbarkeit“ unterzubringen. Immerhin. Dennoch lief der Abschied von Gündogan, der in der Vorsaison einer der produktivsten Spieler des spanischen Liga-Zweiten war, unter fragwürdigen Umständen ab.