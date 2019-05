1. Mai 2019, 17:12 Uhr FC Porto Torhüter Iker Casillas erleidet Herzinfarkt

Große Sorge um Iker Casillas: Der Torwart des FC Porto hat einen Herzinfarkt erlitten und befindet sich im Krankenhaus.

Der Spanier fühlte sich im Training nicht gut und begab sich selbst in Behandlung. Er ist aber außer Lebensgefahr.

Es sind tragische Momente wie dieser, die den Sport aufhorchen lassen: Ein Fußballer, ein ziemlich bekannter sogar, liegt auf der Intensivstation. Die spanische Torwart-Ikone Iker Casillas hat am Mittwoch beim Training einen Herzinfarkt erlitten. Der 37-Jährige, der seit 2015 beim FC Porto unter Vertrag steht, ist im Krankenhaus einer Herzkatheter-Untersuchung unterzogen worden - er befinde sich aber nicht in Lebensgefahr, berichtete die Zeitung Observador. Casillas falle für den Rest der Saison allerdings aus, heißt es von seinem Klub.

Der Keeper hatte zuletzt am vergangenen Freitag beim 2:2 gegen Rio Ave im Tor gestanden. Bei der Übungseinheit am 1. Mai habe er über Unwohlsein geklagt, so Berichte aus Portugal. Er habe sich dann selbst ins Krankenhaus begeben, ohne allzu große Beschwerden. Die Ärzte stellten dann den Infarkt fest und behandelten ihn sofort.

Im Fußball herrscht über die Nachricht große Bestürzung. Real-Madrid-Kapitän Sergio Ramos, ein alter Fahrensmann von Casillas aus gemeinsamen Zeiten, twitterte am Nachmittag drei betende Hände an die Adresse von @IkerCasillas. Real Madrid selbst entsandte ein Communiqué, in dem man dem einstigen Madrider Liebling Kraft wünschte - und auf seine Verdienste verwies.

In Porto erlebte der Torwart zuletzt einen ewigen Herbst seiner Karriere. Casillas ist immer noch ein hervorragender Bällefänger, das bekommen alle zu sehen, die ihm noch genau zuschauen. Erst im März hatte er seinen auslaufenden Vertrag beim portugiesischen Traditionsklub vorzeitig verlängert. Er zeigte trotz seines Alters eine starke Saison und stand mit Porto im Viertelfinale der Champions League. Mit der Mannschaft konnte der in Móstoles bei Madrid geborene Fußballer in der Saison 2017/18 sowohl die portugiesische Meisterschaft als auch den Super-Cup gewinnen.

Vorher spielte er viele Jahre sehr erfolgreich bei Real Madrid und gewann mit dem Rekordmeister unter anderem drei Mal die Champions League, fünf Mal die spanische Meisterschaft und zwei Mal den spanischen Pokal. Casillas gilt als einer der beliebtesten Fußballer Spaniens, weshalb die Sorge um ihn nun riesig ist im Land. Den Umständen entsprechend soll es ihm aber gut gehen.