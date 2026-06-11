Der Internationale Bob- und Skeletonverband (IBSF) wird künftig erstmals von einer Frau geführt. Die Deutsche Heike Größwang wurde am Donnerstag im Rahmen des Kongresses in Salzburg zur Präsidentin gewählt. Die 56-Jährige war bereits seit 2012 Generalsekretärin der IBSF, sie folgt auf den langjährigen Präsidenten Ivo Feriani aus Italien.



Größwang ist erst die sechste Person an der Spitze des Verbandes, der seit 1923 besteht. Ihre Amtszeit beträgt vorerst vier Jahre. Die studierte Betriebswirtin aus Bischofswiesen hatte seit den 1990er-Jahren im Sportmarketing-Bereich gearbeitet, 2010 wechselte sie zur IBSF, damals begann auch Ferianis Präsidentschaft.



Am Donnerstag setzte sie sich bereits im ersten Wahlgang durch, erhielt 27 der möglichen 45 Stimmen. Weitere Kandidaten waren der Jamaikaner Chris Stokes, 1988 Mitglied des berühtmten Viererbob-Teams bei den Olympischen Winterspielen in Calgary, der Lette Martins Damberghs, zuvor Vizepräsident für Rechtsfragen im Verband, sowie der Spanier Ander Mirambell Vinas, zuvor Vizepräsident Sport.