Von Felix Haselsteiner, Genua

Bestens organisiert verlief Mats Hummels’ Anreise zum Stadio Luigi Ferraris, es muss eine willkommene Abwechslung gewesen sein. Seit 17 Jahren ist Hummels Fußballprofi, um die eigenständige Organisation seines Lebens musste er sich in dieser Zeit nur selten kümmern, wahlweise der FC Bayern oder Borussia Dortmund gaben ihm den Alltag vor. Anders das Bild in diesem Jahr: Hummels war einen Sommer lang vereinslos, hielt sich eigenständig fit und reiste durch Mitteleuropa, man lernt offenbar viel Selbstorganisation in so einer Zeit.