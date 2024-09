SZ Plus Fußball : Der ganz normale Transferwahnsinn

Der FC Bayern investiert in diesem Sommer 33 Mal so viel wie Bochum in drei Jahren. Der Elfte in England gibt über 200 Millionen Euro mehr aus als der Bundesliga-Elfte. Über das unbändige Milliarden-Geschäft mit Kickern. Eine Datenanalyse.