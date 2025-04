Von Freddie Röckenhaus

Die Botschaft mag lapidar sein, aber man muss sie erst einmal im richtigen Moment in richtige Worte gießen: „Jetzt kommt der Moment“, sagt also Mats Hummels vor den laufenden Kameras seines eigenen Videos, „um den kein Fußballer herum kommt.“ Bilder aus seiner Vergangenheit laufen im Hintergrund, der Abwehrchef ringt manchmal ziemlich glaubwürdig mit den Emotionen. Im Sommer, sagt Hummels, will er aufhören mit dem großen Fußball. Seinen Abschied hat er mit diesem Kurzfilm für soziale Medien selbst in Szene gesetzt. Ein bisschen wie Hollywood. Es fehlt nur das Happy End.