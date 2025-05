Von Felix Haselsteiner, Mailand

Emotionale Szenen waren das am vergangenen Wochenende in Rom. Eine besondere Choreografie hatte die Kurve der Roma vorbereitet für diesen Ehrentag des großen Claudio Ranieri. Des Trainers, der im vergangenen Herbst sein Karriereende unterbrochen hatte, um noch einmal zu seiner alten Liebe zurückzukehren, um sie vor dem Mittelmaß zu retten, in das die Roma abgerutscht war. Ranieri gelang das auf spektakuläre Art und Weise, die Roma kann sich einen Spieltag vor Schluss immer noch für die Champions League qualifizieren. Daher war diese Zeremonie vielleicht noch einmal emotionaler für alle Beteiligten: Ranieri drehte eine Ehrenrunde, sprach im Stadion, hatte Tränen in den Augen, ein ganzer Verein wirkte gerührt. Und der Abschied des einen rückte den Abschied des anderen in den Hintergrund.