Von Thomas Hürner, Hamburg

Im Münchner Umland leben Leute, die Fabian Hürzeler weiterhin für ein bisschen wahnsinnig halten. Ein nicht ganz unbegründeter Verdacht, denn anders lässt sich diese Geschichte ja kaum deuten, die bereits ein ganzes Weilchen über den Coach des FC St. Pauli kursiert. Die Geschichte geht so: Vor ein paar Jahren, als sich Hürzeler noch in der Schnupperphase eines Spielertrainerjobs in der Bayernliga befand, da wurde er öfter mal gefragt, was eigentlich sein persönliches Karriereziel sei. Die Fragesteller waren ehrlich interessiert - und Hürzeler ausgesprochen ehrlich.