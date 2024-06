Von Thomas Hürner, Hamburg

Eine häufig erzählte Anekdote über den Trainer Fabian Hürzeler ist jene, dass er sich eines Tages in der Champions League coachen sieht. Derlei Anekdoten sind im Fußball immer wieder mal zu hören, aber diesmal rührt die Geschichte nicht aus alten Kindestagen, in denen Hürzeler mit Ball am Fuß durchs elterliche Wohnzimmer wirbelte. Er war ein gerade mal 27-jähriger Spielertrainer des Bayernligisten FC Pipinsried, als er diesen Selbstanspruch formuliert hat.