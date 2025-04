Fabian Hürzeler bei Brighton & Hove Albion:Der Aufstiegstrainer

Von Thomas Hürner, Brighton

Wer an einem gewöhnlichen Arbeitstag zu Fabian Hürzeler vordringen will, muss sich erst mal Zutritt verschaffen. Das ist immer so, wenn ein Fußballtrainer für einen Gesprächstermin bereitsteht, doch hier, am Vereinsgelände von Brighton & Hove Albion, gestaltet sich der Vorgang beschwerlich und liebreizend zugleich. Ein wenig beschwerlich wirkt der Einlass, weil sich der englische Klub in einer Art Militärbasis verschanzt hat, in einem riesigen Areal mit hohen Mauern, vegetativem Sichtschutz sowie mutmaßlich mit funktionstüchtiger Drohnenabwehr. Doch vorn an der Kontrollschranke, am einzigen Eingang aufs Gelände, sitzt eben auch dieser liebreizende Sicherheitsmann: Mike, ein älterer Herr mit rötlichen Wangen und heiterem Gemüt. Was einen hierherführe, fragt er, und die Antwort scheint ihn geradewegs zu begeistern. Fabian Hürzeler? What a „gentile and decent guy“, sagt er, was ein freundlicher und respektvoller Mann. Immer ein Lächeln auf den Lippen. Immer für einen kleinen Plausch zu haben. Und noch dazu einer, der täglich mit dem Fahrrad zum Training angefahren komme, erzählt Mike, während die ersten Brighton-Spieler in ihren Maseratis und Range Rovers vom Gelände sausen.