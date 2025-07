Routinier Nico Hülkenberg (37) hat sensationell das erste Podium seiner Formel-1-Karriere eingefahren. Beim verregneten Grand Prix in Silverstone fuhr er im unterlegenen Sauber vom 19. Startplatz auf Position drei. In seinem 239. Rennen in der Königsklasse stand der Rheinländer damit erstmals auf dem Treppchen. Lando Norris gewann vor seinem McLaren-Teamkollegen Oscar Piastri und verkürzte damit den Rückstand auf diesen im WM-Klassement auf nur noch acht Punkte.

Hülkenberg gab sein Debüt in der Formel 1 im Jahr 2010, er hält den Rekord für die meisten Rennen ohne Podestplatzierung. Zweiter in dieser Liste ist in Adrian Sutil (128 Rennen) ebenfalls ein Deutscher. Das Ergebnis vom Sonntag war für Hülkenberg zudem die vierte Punkte-Platzierung in Folge für Sauber, es geht bergauf für den Schweizer Rennstall, der im kommenden Jahr zum Audi-Werksteam wird.