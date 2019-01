19. Januar 2019, 22:38 Uhr Huddersfield Town Dem Trend gefolgt

Nach der Trennung von David Wagner hat Huddersfield wohl einen neuen Trainer gefunden: Jan Siewert von Borussia Dortmunds U23 soll offenbar Nachfolger seines Vor-Vorgängers werden.

Von Felix Haselsteiner

Als David Wagner Ende Oktober 2015 seinen Vertrag als Trainer der U23 bei Borussia Dortmund auflöste, sagte er, dass er nach einer neuen sportlichen Herausforderung suche. Jene Herausforderung hieß, wie sich damals einige Tage später herausstellte, Huddersfield Town, ein englischer Zweitligist mit Aufstiegsambitionen. Wagner wurde damit nach Jürgen Klopp der zweite ehemalige Dortmunder Trainer in England, er wurde auch: Teil eines Trends im englischen Fußball, der nicht mehr nur die teuersten und vermeintlich besten Spieler aus dem Ausland holte, sondern auch die vermeintlich besten Fußballtrainer. Diese kommen gerne aus Dortmund, denn Wagners Nachfolger bei der U23 des BVB, Daniel Farke, wechselte 2017 zu Norwich City, ebenfalls in die zweite englische Liga.

Nun sieht es danach aus, dass auch Farkes Nachfolger, Jan Siewert, eine neue sportliche Herausforderung antreten wird. "Es ist richtig, dass Huddersfield bei uns wegen Jan Siewert angefragt hat", sagte Dortmunds Sportdirektor Michael Zorc gegenüber dem Kicker. Es wäre ein Transfer, mit dem sich der Kreis der Geschichte zwischen Dortmund und der Premier League schließen könnte: Bei Huddersfield Town würde Siewert auf seinen Vor-Vorgänger Wagner folgen, der vor einigen Tagen überraschend seinen Rücktritt verkündet hatte.

Wagner hatte mit Huddersfield in den vergangenen Jahren einen wahrlich beeindruckenden Lauf hingelegt: Auf den Aufstieg folgte ein angesichts der finanziellen Möglichkeiten des nordenglischen Klubs sensationeller Klassenerhalt. In der aktuellen Saison verlor Huddersfield jedoch zunehmend den Anschluss, der Rückstand auf den rettenden Platz 17 beträgt nach 22 Spieltagen bereits acht Punkte. Der Abschied erfolgte dennoch nicht nur aus sportlichen Gründen, Huddersfields Klub-Boss Dean Hoyle sprach davon, dass er Wagner nicht entlassen hätte: "Er kam zu uns und erklärte, dass er eine Auszeit von den Strapazen des Fußball-Geschäfts braucht", sagte Hoyle unter der Woche. Wagner hatte immer wieder angedeutet, dass der Job des Managers ihn sehr fordere und deshalb zuletzt Olaf Rebbe als Sportdirektor installiert. Auch Rebbe hat den Verein verlassen, ob Huddersfield nun wieder mit einem in England üblichen Manager-Modell plant, ist derzeit unklar.

Fest steht: Die Herausforderung, der sich Siewert voraussichtlich stellen wird, ist groß - und passt dennoch in den Karriereverlauf des Fußballlehrers, der nach mehreren Verletzungen bereits mit 21 Jahren seine aktive Karriere beenden musste und sich dem Trainerberuf zuwandte. Er begann als Videoanalyst und U23-Co-Trainer bei der TuS Koblenz, wurde Stützpunktkoordinator beim Deutschen Fußball Bund, trainierte als U-Trainer unter anderem Matthias Ginter und Shkodran Mustafi und gelangte schließlich über RW Essen und den VfL Bochum zu Borussia Dortmund. Siewert gilt als lautstarker, kommunikativer Trainer und hat sich in den letzten Jahren einen Namen gemacht. Beinahe wäre er schon einmal in England gelandet: Die Queens Park Rangers aus der zweiten Liga wollten Siewert im Sommer verpflichten, damals lehnte er jedoch ab. "Ich hab mit meinen Jungs was angefangen, das will ich weiter durchziehen", sagte er noch im Juni in einem Podcast der Ruhr Nachrichten.

Nun sieht es so aus, als hätte Siewert seine Meinung geändert. Die Gelegenheit, aus der Regionalliga West nicht "nur" in die zweite englische Liga, sondern direkt in die Premier League zu wechseln, dürfte noch einmal ungleich attraktiver sein. Erst recht angesichts der Tatsache, dass Dortmunder Trainer in England durchaus positive Erfahrungen gemacht haben.