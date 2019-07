26. Juli 2019, 19:15 Uhr Zweite Bundesliga Hamburg, keine Perle

Ohne Uhr und ohne Hymne startet der HSV in seine zweite Zweitliga-Saison. Der neue Trainer Dieter Hecking und eine neue Elf sollen endlich für Aufbruch stehen.

Von Peter Burghardt , Hamburg

Natürlich ist Hamburg immer noch eine Perle, und wie, eine derzeit glühend heiße. Bombenwetter an Alster und Elbe, fast zu viel des Guten, vor allem für Sportveranstaltungen wie das Tennisturnier am Rothenbaum, den für Sonntag geplanten Triathlon und den anstehenden Start des HSV in sein nächstes Abenteuer. Andererseits: Früher waren Hamburger Sommer ein Reinfall, irrer Wandel. Schön aufgewärmt wird der Hamburger SV am Sonntagmittag gegen Darmstadt 98 in sein zweites Zweitligajahr einziehen. Und nun dies: keine Perle mehr.

Das Lied ...